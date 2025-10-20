Mariju našli mrtvu, 7 dana kasnije u reci su pronašli i tela njene dece: Misteriozni slučaj potresao Italiju

Spasioci u Italiji izvukli su u četvrtak iz reke dva beživotna tela, a u pitanju su deca žene koja je pronađena mrtva nedelju dana pre.

Potresna priča dolazi iz provincije Trevizo, gde su u četvrtak popodne, vatrogasci iz vode reke Sile, u mestu Silea, izvukli automobil marke Renault Captur, u kojem su se nalazila dva tela.

Reč je o ženi od 52 godine i muškarcu od 55, oboje iz Mirana (Venecija). U pitanju su brat i sestra, deca 77-godišnje Marije Bovo koja je 10. oktobra pronađena mrtva, takođe u vodi reke Sile, u mestu Meolo.



Prema prvim informacijama, Marija i njeno dvoje dece nestali su 9. oktobra. Policiji su nestanak prijavila Marijina braća, ujaci stradalog muškarca i žene.

U toku je istraga kako bi se utvrdio tačan sled događaja. Drama se, po svemu sudeći, odigrala istog dana kada je porodica nestala. Kako prenose lokalni mediji, sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica zabeležio je prolazak Renault Captura, registrovanog na ćerku, na jednom delu puta. Ne zna se kako ni zašto je automobil završio u reci, a u području gde je vozilo pronađeno nema kamera i niko ništa nije video.

Na telima brata i sestre, kao i majke pronađene nekoliko dana ranije - nema znakova nasilja. Prema nalazima obdukcije, starija žena nije umrla od utapanja - u plućima nije imala vode - već od infarkta, koji se verovatno dogodio pre nego što je automobil završio u vodi. Verovatno je, dakle, njeno telo bačeno u reku kada je već bila mrtva.

U narednim satima biće naložena obdukcija i tela njene dece, dok će tužilaštvo u Trevizu otvoriti predmet - za sada bez osumnjičenih. Majka i deca bili su pod nadzorom Centra za socijalni rad i Centra mentalno zdravlje. Drugi detalji u ovom trenutku nisu poznati.

Autor: S.M.