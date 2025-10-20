'MAĐARSKA RAZMATRA PRAVNE MERE PROTIV EU' Oglasio se Sijarto zbog zabrane isporuke ruskog gasa

Mađarska, koja ima ugovor za uvoz ruskog gasa do 2036. godine, razmatra pravne mere protiv zabrane Evropske unije, koju treba da sprovede Evropska komisija (EK), rekao je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"To je veliki skandal i moramo razmotriti neke pravne korake, jer ovo je jasno kršenje ugovora Evropske unije", rekao je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto na marginama sastanka ministara energetike zemalja Evropske unije u Luksemburgu.

On je, objašnjavajući protivljenje Budimpešte, istakao da to "nisu mere već sankcije", preneo je Euractiv.

"Ovo nije trgovinska mera po sadržaju", rekao je Sijarto.

Naglasio je da u sklopu spoljne politike EU, prilikom dogovaranja o sankcijama, "treba doneti jednoglasnu odluku".

Zabrana, koja se smatra redovnim zakonom, što znači da će biti usvojena uz podršku većine od najmanje 55 odsto zemalja EU, naišla je na oštar otpor Mađarske i Slovačke, koje kažu da bi trebalo da imaju mogućnost da stave veto.

Zemlje Evropske unije mogu da ospore bilo koju odluku tog bloka u Luksemburgu, gde se nalazi njegov najviši sud.

Evropski komesar za energetiku Dan Jergensen odgovorio je na Sijartove komentare rečima da je "pravna osnova predloga sasvim jasna".

"Rusija je pokazala da nije pouzdan trgovinski partner, zbog čega je podvrgnuta trgovinskim merama", dodao je on.

Ministri energetike zemalja članica Evropske unije podržali su danas predlog o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa do januara 2028. godine, saopšteno je iz Saveta EU, a preneo je Rojters.

Na sastanku u Luksemburgu ministri su odobrili planove koji predviđaju postepeno ukidanje novih ugovora za uvoz ruskog gasa od januara 2026. godine, postojećih kratkoročnih ugovora od juna 2026. godine i dugoročnih ugovora do januara 2028. godine.

Ipak, tekst zakona još nije dobio konačnu verziju, jer o konačnoj veziji teksta zakona mora da se razgovara u Evropskom parlamentu.

Autor: Iva Besarabić