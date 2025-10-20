BIVŠEG PREDSEDNIKA ČEKA SAMICA OD 9 KVADRATA: Sarkozi od sutra robija u pariskom zatvoru, evo u kakvom LUKSUZU će provoditi zatvorske dane

Ćelija u kojoj će bivši francuski predsednik Nikolas Sarkozi (70) služiti kaznu je velika oko devet kvadratnih metara.

U ćeliji će imati ploču za kuvanje, frižider, televizor, tuš, sto i krevet pričvršćene za pod, a toalet nema poklopac. Sarkozi je osuđen na pet godina zbog optužbi za korupciju i ilegalno finansiranje kampanje, i u utorak, 21. oktobra, trebalo da stigne u zatvor "Sante" u Parizu.

Kao bivši predsednik, biće smešten u samicu, što je privilegija rezervisana za retke zatvorenike. Zatvor je poznat po pretrpanosti, ali Sarkozi će imati pravo na šetnje, posete i telefonske pozive. Zatvor je inače prebukiran sa 192 odsto, a u mnogim skučenim ćelijama su kreveti na sprat.

Bivši francuski predsednik ima mogućnost podnošenja zahteva za elektronsku nanogicu zbog svojih godina. Međutim, to može potrajati i do dva meseca pre nego što se donese odluka.

Sarkozi je prvi francuski bivši predsednik od rata i prvi bivši šef države zemlje EU koji je osuđen na zatvorsku kaznu. On neće imati kontakta sa drugim zatvorenicima, kako bi se sprečilo da njegove fotografije iz zatvora dođu do javnosti. Ali imaće pravo na redovne šetnje dvorištem, dozvoljeno mu je da prima posetioce i telefonira.

Sarkozi se i dalje smatra sivom eminencijom desničarskih konzervativaca. Francuski ministar pravde Žerold Darman, bivši stranački kolega, već mu je obećao posetu u zatvoru kako bi se uverio da je bezbednost bivšeg predsednika zagarantovana.

Autor: Iva Besarabić