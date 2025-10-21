DANAS SEDNICA SAVETA BEZBEDNOSTI O KOSOVU: Tema i upadi Kurtijeve policije u institucije na severu

Savet bezbednosti UN raspravljaće danas o novom šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu Misije UN na Kosovu i Metohiji.

Na sednici, koja će početi u 16.00 po centralnoevropskom vremenu, i Srbiju i Prištinu predstavljaće ministri spoljnih poslova - Marko Đurić i Donika Gervala-Švarc.

Guterešov izveštaj za period od 16. marta do 15. septembra 2025. godine na sednici će predstaviti vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Milbert Dongjon Šin.

Gutereš u izveštaju, između ostalog, navodi da su vlasti tzv. Kosova nastavile da zatvaraju i da preuzimaju kontrolu nad institucijama kojima upravlja Srbija, uključujući Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnu službu za zapošljavanje u Leposaviću, kao i regionalna preduzeća za vodosnabdevanje u Severnoj Mitrovici i Zubinom Potoku i Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Beograd je oštro osudio zatvaranje tih institucija, koje su kritikovali i međunarodni akteri, uključujući EU i UN. UNMIK je 14. septembra izrazio zabrinutost zbog tih poteza Prištine i ponovio poziv da sva otvorena pitanja budu rešavana u okviru briselskog dijaloga.

Očekuje se da će Šin ponoviti te poruke i istaći zabrinutost zbog uticaja zatvaranja institucija na egzistenciju stanovnika i na pristup osnovnim uslugama i objektima.

Autor: A.A.