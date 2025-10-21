UKRAJINCI DIGLI U VAZDUH RAFINERIJU MOL? Optužbe na mrežama nakon ekspozije i požara u Mađarskoj

U strateškoj rafineriji nafte kompanije MOL u mađarskom gradu Sažalombati noćas je izbio požar, a prema rečima očevidaca, čula se i jaka eksplozija praćena gustim dimom.

Požar je izbio nakon eksplozije u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav i vatrogasci su ga noćas lokalizovali, ali i dalje rade na tom području, gaseći vatru penom i vodenim topovima, javlja mađarski Euronews.

Povređenih nije bilo, okolna naselja nisu ugrožena, a tačan uzrok nesreće se još uvek istražuje.

🔥🇭🇺 After an explosion fire erupted at Hungary's main Oil Refinery in Százhalombatta, Hungary tonight



🇺🇦 GUR? GUR. pic.twitter.com/Tb4I4vw5av — Hungarian Inquirer (@Hungarianinqui1) 21. октобар 2025.

GUR je skraćenica za Glavnu upravu obaveštajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine. Verovatno se želi reći da su Ukrajinci digli u vazduh Molovu rafineriju.

Autor: D.Bošković