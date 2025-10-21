Amerikanac koji je lažirao sopstvenu smrt osuđen na najmanje pet godina zatvora

Nikolas Rosi, čije je pravo ime Nikolas Alahverdijan, koji je lažirao svoju smrt i pobegao u Škotsku da bi izbegao optužbe za silovanje, osuđen je na najmanje pet godina zatvora.

Presuda 38-godišnjaku je prva od dve koje ga očekuju, nakon što je na odvojenim suđenjima u avgustu i septembru proglašen krivim za silovanje dve žene 2008. godine, prenosi Skaj njuz.

Tokom suđenja u avgustu, koje je trajalo tri dana, žrtva i njeni roditelji svedočili su pred sudom.

Žena je izjavila da je Rosi za sobom ostavio "trag straha, bola i uništenja".

Tužilac Brendon Simons, izjavio je da Rosi "koristi silovanje kao sredstvo kontrole nad ženama" i da predstavlja opasnost po bezbednost zajednice.

Tokom izricanja presude, Rosi je ponavljao da je nevin i da žene lažu.

Još jedna žena je svedočila da je Rosi silovao u svojoj spavaćoj sobi jedne noći, nakon što ga je odvezla kući.

Godinama kasnije obratila se policiji, kada je saznala da je još jedna žena iz Jute podnela prijavu protiv njega.

Rosi treba da bude osuđen po drugoj presudi u novembru.

Inače, on je prvi put je identifikovan 2018. godine nakon što je pregledan 10 godina star DNK test za silovanje.

U februaru 2020. - mesecima nakon što je optužen u jednom od slučajeva pojavila se online smrtovnica u kojoj je pisalo da je Rosi umro od ne-Hočkinovog limfoma.

Naredne godine Rosi je uhapšen u Škotskoj dok se lečio od COVID-a, nakon što je bolničko osoblje prepoznalo njegove karakteristične tetovaže - uključujući i grb univerziteta koji nikada nije pohađao.

Dugotrajan sudski spor značio je da nije izručen sve do januara 2024. godine, a Rosi je tvrdio da je on irsko siroče po imenu Artur Najt kojem je slučaj namešten.

Istražitelji su identifikovali najmanje desetak pseudonima koje je koristio godinama kako bi izbegao hapšenje.