SUPERĆELIJSKA OLUJA RUŠI SVE PRED SOBOM: Ima mrtvih, vetar obarao kranove - haos u Francuskoj (VIDEO)

Izvor: Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Peter Byrne ||

Jak vetar izazvao je smrt jedne osobe, dok je devet osoba povređeno u opštini Ermon, u departmanu Val d'Oaz na severu Francuske, saopštili su lokalni zvaničnici.

Vatrogasci i snage bezbednosti morale su da intervenišu i u susednim gradovima Obon, Andili, Monmorensi i Frankonvilu, navela je prefektura Val d'Oaz na svom nalogu na platformi Iks.

Snažan tornado koji je nastao predstavlja veoma redak fenomen u Francuskoj, a činilo se da su svi uslovi bili ispunjeni da se dogodi ono što je prikazano na radarskim animacijama sa lokacije Keraunos.

Nestabilnost vazduha i veoma promenljivi vetrovi

Meteorološki kontekst je bio povoljan za formiranje veoma jakih vetrova i jasno vidljive olujne ćelije.

Reč je o superćelijskoj oluji sa niskim vrhom, rotirajućoj oluji čiji se oblaci ne uzdižu veoma visoko na nebu, prenosi francuski medij.

Istaknuti su i drugi parametri koji su pogodovali pojavi tornada:

Jaka nestabilnost vazduha sa veoma izraženim temperaturnim kontrastima između tla i najviših slojeva atmosfere

Veoma promenjivi vetrovi sa nadmorskom visinom

Na tlu je vetar bio orijentisan ka jugu, a više ka zapadu, stvarajući tako ono što se naziva smicanje vetra i samim tim rotirajuću oluju.

Francuska opservatorija za tornado i jake oluje, Keraunos, saopštila je da će sprovesti istragu kako bi utvrdila snagu tornada.

