Najbrži voz na svetu dostigao brzinu od 453 km/h

Najbrži voz na svetu CR450, započeo je niz probnih vožnji na brzoj pruzi u Kini, dostigavši brzinu od 453 kilometra na sat tokom jedne vožnje.

Serija vozova CR450, projektovana za maksimalnu testnu brzinu od 450 kilometara na sat i komercijalnu brzinu od 400 kilometara na sat, trenutno prolazi kroz kvalifikacione testove na brzoj pruzi koja povezuje istočni grad Šangaj sa zapadnim gradom Čengduom, objavio je list "Sajans end tehnolodži dejli", prenosi Sinhua.

Brzi voz dostiže ubrzanje od 350 kilometara na sat za samo četiri minuta i 40 sekundi.

U poređenju sa prethodnim modelom CR400, voz CR450 ima duži i aerodinamičniji nos, niži krov za 20 centimetara i 50 tona manju težinu, čime je aerodinamični otpor smanjen za 22 procenta.

Autor: S.M.