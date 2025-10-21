CHATGPT JOJ DONEO SREĆU! Tražila da joj da brojeve koji će biti izvučeni na lotou i OSVOJILA JE 100.000 dolara: U neverici sam

Žena iz Mičigena obratila se veštačkoj inteligenciji za pomoć oko izbora brojeva za loto – i to se isplatilo na spektakularan način.

Temi Karvi (45) iz Vajandota kod Detroita, osvojila je 100.000 dolara na izvlačenju za Pauerbol 6. septembra, a dobitničke brojeve generisala je uz pomoć ČetGPT-a (ChatGPT), piše “Dejli mejl”.

“Zatražila sam od ČetGPT-a set brojeva za Pauerbol i to su brojevi na koje sam igrala”, rekla je Temi u saopštenju Mičigenske lutrije.

Ona je rekla da obično igra samo kad džekpot dosegne astronomske visine, a kako je nagradni fond Pauerbola porastao na 1,787 milijardi dolara – drugi najveći u američkoj istoriji – odlučila je da kupi tiket i iskuša svoju sreću.

Koje su šanse za ovo?

“Dejli mejl” navodi da su šanse:

da se osvoji bilo koja Pauerbol nagrada 1:24,9.

da se osvoji džekopot 1:292,2 miliona.

Ali, Temi je uspela da pogodi četiri bela broja i crveni Pauerbol, što je obično nagrada od 50.000 dolara koja je potom udvostručena na 100.000 zahvaljujući njenoj odluci da uplati Pauer plej multiplikator za umnožavanje dobitka. Isprva nije ni shvatila koliko je osvojila.

- "Gugl" mi je rekao da je nagrada 50.000 dolara, pa sam mislila da bih toliko dobila. Tek kad sam se ulogovala na svoj nalog na Mičigenskoj lutriji shvatila sam da sam dodala multiplikator na tiket i u stvari osvojila 100.000 dolara! Moj muž i ja smo u totalnoj neverici – rekla je Temi, nazivajući svoj neočekivani dobitak “blagoslovom”.

Temi je rekla da planira da otplati svoju kuću a ostatak sačuva.

"Zabavna priča, ali..."

Mičigenska lutrija je potvrdila da se ona pojavila kako bi tražila svoj dobitak. U saopštenju su naveli da je njena priča zabavna, ali su upozorili da ne treba pretpostavljati da veštačka inteligencija (AI) može da nadmudri slučajnost.



“Rezultati svih izvlačenja lutrije su slučajni i ne mogu da se predvide korišćenjem AI ili drugih alatki za generisanje brojeva”, saopštili su.

Iako zvaničnici lutrije insistiraju da nijedan algoritam ili AI ne može da predvidi sreću, Temina pobeda pokazuje da je za neke igrače tehnologija postala deo rituala. Priča o Temi, navodi “Dejli mejl”, poslednja je u nizu u rastućem trendu onih koji se nadaju dobitku na lutriji i okreću se tehnologiji za pomoć.

List podseća da je prošlog meseca Keri Edvards iz Virdžinije, koja je pogodila pet brojeva na Pauerbolu za nagradu od 50.000 dolara (što je uz multiplikator skočilo na 150.000), takođe pripisala zasluge za dobitak ČetGPT-u. Keri je čitavu pobedu dala u dobrotvorne svrhe, podelivši je na tri jednake donacije od po 50.000 dolara za Udruženje za frontotemporalnu degeneraciju, organizaciju Farme Šalom i i Društvu za pomoć mornarici i marincima. Svaka organizacija će dobiti 36.000 dolara nakon odbijanja poreza, navodi “Dejli mejl”.



- Čim se taj božanski dobitak dogodio i pao na moja ramena, znala sam tačno šta treba da uradim sa njim. Znala sam da moram sve da podelim. Ove tri organizacije predstavljaju isceljenje, službu i zajednicu – rekla je Keri, dodajući da se nada da će njena donacija inspirisati druge da podele neočekivane blagoslove.

Autor: D.Bošković