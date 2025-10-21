ŽENA OPTUŽENA ZA KRAĐU IZ MUZEJA U PARIZU Pokušala da se oslobodi plena vrednog 1,5 miliona evra

Francusko tužilaštvo je saopštilo da je žena kineskog porekla optužena za krađu šest zlatnih grumena vrednih oko 1,5 miliona evra iz Prirodnjačkog muzeja u Parizu.

Ona je uhapšena u Barseloni, dok je pokušavala da se oslobodi oko jednog kilograma rastopljenog zlata, naveli su zvaničnici.

Španska policija ju je uhapsila po evropskom nalogu, a istog dana izručena je Francuskoj. Veruje se da je planirala da pobegne u Kinu.

Zlato je ukradeno iz galerije muzeja, poznatog po prirodnjačkim kolekcijama i smeštenog u okviru univerziteta Sorbona.

Lokalni mediji su naveli da su alarmni i nadzorni sistemi muzeja bili isključeni zbog sajber-napada, što su pljačkaši, navodno, iskoristili.

Direktor muzeja ocenio je da je reč o "veoma profesionalnom i dobro informisanom timu".

Pljačka u Prirodnjačkom muzeju dogodila se samo nekoliko dana pre krađe nakita u Luvru, u kojoj su lopovi odneli osam vrednih predmeta, uključujući krunske dragulje.

Policija istražuje više slučajeva pljački muzeja širom Francuske u poslednjim mesecima.

Autor: S.M.