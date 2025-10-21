Novorođenče umotano u ćebe nađeno nasred Menhetna: Devojčica je još imala pupčanu vrpcu

Novorođena beba sa još uvek pripojenom pupčanom vrpcom, pronađena je napuštena na stepenicama prometne stanice njujorškog metroa na Menhetnu tokom jutarnjeg špica u ponedeljak!

Beba ženskog pola je pronađena u podnožju stepenica koje vode ka južnim linijama 1, 2 i 3, na stanici 34th Street Penn Station, u središnjem delu Menhetna, oko 9,30 ujutro, saopštile su vlasti, naveo je Daily Mail.

Nepoznata osoba pozvala je hitnu službu 911 nakon što je pronašla dete. Hitna pomoć je ubrzo stigla i bebu prevezla u bolnicu Bellevue. Zvaničnici su saopštili da je beba u stabilnom stanju.

"Ja ovo nazivam čudom na 34. ulici. Vatrogasna služba i policija su reagovale i pronašle bebu koja je bila bez nadzora", izjavio je Demetrijus Kričlou, predsednik Njujorškog gradskog prevoza.

Istraga je u toku kako bi se utvrdilo ko je ostavio devojčicu na stanici. Zvaničnici pregledaju snimke sa brojnih sigurnosnih kamera u stanici.

U saveznoj državi Njujork, napuštanje deteta mlađeg od 14 godina smatra se krivičnim delom.

Newborn baby girl is found abandoned wrapped in blanket on stairs of one of Manhattan's busiest subway stations https://t.co/7OfAwYr3KI — Daily Mail (@DailyMail) 20. октобар 2025.

Zakon o zaštiti napuštenih novorođenčadi (Abandoned Infant Protection Act) omogućava roditelju da anonimno ostavi novorođenče staro do 30 dana, pod uslovom da se beba ostavi na bezbednom mestu, poput bolnice, policijske ili vatrogasne stanice, i na način koji ne ugrožava njenu bezbednost.

Njujorški metro svakodnevno preveze oko 3,9 miliona putnika. Međutim, radnim danima je broj putnika daleko je veći nego vikendom, s obzirom na broj ljudi koji koriste prevoz da bi stigli do škole ili na posao.

Pre više od decenije, 7. jula 2014. godine, 20-godišnja mentalno bolesna majka ostavila je svoje desetomesečno dete na peronu metro stanice Kolumbus Serkl na Menhetnu. Kasnije je policiji rekla da je bila preplašena nakon što su provalnici ubili bebinog oca.

Manje od dve godine kasnije, posada broda u Sent Luisu, Misuri, pronašla je telo majke kako pluta u reci Misisipi.

Autor: S.M.