Odložen sastanak Trampa i Putina u Budimpešti

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin neće se susresti u bliskoj budućnosti, rekao je anonimni zvaničnik Bele kuće za Axios.

"Nema planova da se predsednik Tramp sastane s predsednikom Putinom u bliskoj budućnosti. Rubio i Lavrov imali su produktivan razgovor. Zato dodatni lični sastanak između državnog sekretara i ministra spoljnih poslova nije potreban", rekao je anonimni zvaničnik Bijele kuće novinaru Axiosa Baraku Ravidu.

White House official: “No plans for President Trump to meet with President Putin in the immediate future. Rubio and Lavrov had a productive call. Therefore, an additional-in-person meeting between the Secretary and Foreign Minister is not necessary" — Barak Ravid (@BarakRavid) 21. октобар 2025.

Autor: Iva Besarabić