AKTUELNO

Svet

Odložen sastanak Trampa i Putina u Budimpešti

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin neće se susresti u bliskoj budućnosti, rekao je anonimni zvaničnik Bele kuće za Axios.

"Nema planova da se predsednik Tramp sastane s predsednikom Putinom u bliskoj budućnosti. Rubio i Lavrov imali su produktivan razgovor. Zato dodatni lični sastanak između državnog sekretara i ministra spoljnih poslova nije potreban", rekao je anonimni zvaničnik Bijele kuće novinaru Axiosa Baraku Ravidu.

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Rusija

#SAD

#Sastanak

#Vladimir Putin

POVEZANE VESTI

Svet

Politiko: Tramp planira sastanak sa Zelenskim sutra u Hagu

Svet

OVAKO JE IZGLEDAO POSLEDNJI SASTANAK PUTINA I TRAMPA: Ruski predsednik mu je dao poklon za sva vremena (VIDEO)

Svet

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU PUTINA I TRAMPA: Putin podržao Trampov predlog o obustavi udara na energetsku infrastrukturu na 30 dana

Svet

RAZGOVORA PUTINA I TRAMPA IPAK NIJE BILO: Kremlj sve demantovao!

Svet

Vitkof i Putin razgovarali o ratu u Ukrajini: Sastanak trajao skoro pet sati

Svet

TRAMPOVA 'ZVER' JE KRENULA, KONAČNO JE U AVIONU ZA ALJASKU! Američki predsednik pred istorijski samit sa Putinom poslao poruku od DVE REČI (FOTO+VIDEO