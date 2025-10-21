SPORAZUM IZRAELA I HAMASA: Vojska preuzela tela dvoje izraelskih talaca

Izraelska vojska preuzela je danas tela dvoje preminulih talaca od Crvenog krsta.

Kovčege sa telima prethodno je Crvenom krstu isporučio Hamas, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska je saopštila da će izvršiti inspekciju kovčega, nakon čega će ih umotati u izraelske zastave, vojni rabin će obaviti kratku ceremoniju.

Tela će potom biti preneta u forenzički institut Abu Kabir u Tel Avivu radi identifikacije.

Ranije danas, vođa Hamasa Halil el Haja izjavio je za egipatsku televiziju Al-Kahira da je Hamas spreman da pronađe i preda Izraelu tela 15 talaca koji su držani u zarobljeništvu u Pojasu Gaze, ali je poručio da je za to potrebno više vremena i teška mehanizacija.

"Spremni smo da pronađemo i predamo sva tela talaca u skladu sa sporazumom i nemamo želju da zadržimo bilo koga. Neka tela budu vraćena porodicama. I naši mučenici će biti vraćeni i dostojanstveno sahranjeni", rekao je El Haja.

Autor: Iva Besarabić