Nezapamćena tragedija u Nigeriji: Eksplozija cisterne ubila najmanje 35 ljudi (FOTO)

Najmanje 35 ljudi poginulo je danas prilikom eksplozije cisterne s gorivom u Nigeriji, saopšteno je iz Ferealnog korpusa za bezbednost na putevima te zemlje.

Cisterna je sletela s puta i iz nje se izlio benzin koji se zapalio i doveo do eksplozije, prenosi Rojters.

Povređeni su prebačeni u bolnicu.

Rojters navodi da su slični indicenti relativno česti u Nigeriji, jer se naftni derivati često transportuju putevima zbog ograničene infrastrukture cevovoda.

