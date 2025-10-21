Nezapamćena tragedija u Nigeriji: Eksplozija cisterne ubila najmanje 35 ljudi (FOTO)

Najmanje 35 ljudi poginulo je danas prilikom eksplozije cisterne s gorivom u Nigeriji, saopšteno je iz Ferealnog korpusa za bezbednost na putevima te zemlje.

Cisterna je sletela s puta i iz nje se izlio benzin koji se zapalio i doveo do eksplozije, prenosi Rojters.

30 Feared Dead, 40 Injured In Tanker Explosion In Niger State - Naijauser | Latest Nigeria News Forum https://t.co/9lo8pKY0bI — Naijauser™ (@Naijausers_) 21. октобар 2025.

Povređeni su prebačeni u bolnicu.

Thirty persons were killed, and another forty sustained various degrees of burns while scooping petroleum products from a trailer tanker involved in an accident at about 11 o’clock this morning in Niger State.https://t.co/bVf5wUFu95 — The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) 21. октобар 2025.

Rojters navodi da su slični indicenti relativno česti u Nigeriji, jer se naftni derivati često transportuju putevima zbog ograničene infrastrukture cevovoda.

Autor: Iva Besarabić