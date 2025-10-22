AKTUELNO

Svet

TRESLO SE U KOMŠILUKU Zemljotres jačine 4,2 stepena pogodio Rumuniju

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Pixabay.com/google maps/Z. Veljković ||

Zemljotres magnitude 4,2 stepena Rihtera zabeležen je u sredu, 22. oktobra 2025 u 09.23 časova, na području Rumunije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.8736 i dužine 26.7166, blizu mesta Tulniča.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 90 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Jovana Nerić

#Rumunija

#Zemljotres

POVEZANE VESTI

Svet

Treslo se u komšiluku: Jak zemljotres pogodio Rumuniju

Svet

Treslo se u komšiluku: Jači zemljotres pogodio Rumuniju

Svet

Trteslo se u komšiluku! Jak zemljotres pogodio Rumuniju

Svet

TRESLO SE TLO U KOMŠILUKU: Zemljotres jačine 3,7 stepeni po Rihteru pogodio Rumuniju

Svet

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio Rumuniju

Svet

Treslo se tlo u komšiluku: Zemljotres pogodio Rumuniju