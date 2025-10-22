DETE U PARKU PRONAŠLO JEDNU OD NAJOTROVNIJIH PEČURAKA! Hitno zatvorena tri igrališta: Posledice mogu biti SMRTONOSNE

Tri igrališta su zatvorena u nemačkom gradu Minster, nakon što je dete pronašlo veoma otrovnu pečurku na igralištu i stavilo je u usta.

Pečurka koja je pronađena, jedna je od najotrovnijih u Evropi.

Fatalne posledice

- Jedenje samo 50 grama zelene pupavke može biti fatalno - rekao je Istraživač pečuraka Gerhard Šuster

Šuster objašnjava da pečurka ispoljava svoje dejstvo putem visoko toksičnih amatoksina, koji, bez medicinskog tretmana, mogu dovesti do otkazivanja više organa.

Posebno je podmuklo to što zelena pupavka postoji i u beloj varijanti – koja se lako može zameniti sa bezopasnim šampinjonima.

Koji su simptomi trovanja?

Prema rečima stručnjaka, prvi simptomi trovanja pečurkama javljaju se osam do dvanaest sati nakon konzumiranja - obično povraćanje, dijareja i jaki bolovi u stomaku.

Markus Lit-Lampe iz Centra za kontrolu trovanja Univerzitetske bolnice u Bonu objašnjava da rani tretman aktivnim ugljem i protivotrovom silibininom može smanjiti teško oštećenje jetre.

Međutim, u posebno teškim slučajevima može biti potrebna čak i transplantacija jetre.

Zašto otrovna pečurka raste i na igralištima?

Mikolog objašnjava da zelena kapa može da raste tamo gde se nalaze starija stabla hrasta ili bukve – čak i na igralištima. Živi u simbiozi sa listopadnim drvećem i obično formira svoje plodne tela između jula i oktobra, posebno nakon obilnih kiša.

Grad naglašava da se svi objekti redovno pregledaju – ali roditelji bi i dalje trebalo da ostanu oprezni, jer je jesen sezona pečuraka.

Autor: Iva Besarabić