'OBUSTAVI LETOVE, UPADAJU, IMA IH NA DESETINE!' Zemlja EU na nogama, drama na najvećem aerodromu: Kad su policajci ovo videli, ostali su u ŠOKU

Litvanija je bila primorana da obustavi vazdušni saobraćaj na aerodromu u Viljnusu u sredu nakon što su desetine balona koje koriste krijumčari ušle u njen vazdušni prostor iz Belorusije.

To je drugi put u mesec dana da je najveći aerodrom u zemlji zatvoren zbog sličnog incidenta.

Otkazani letovi na najvećem aerodromu

Helijumski baloni, koji su nosili krijumčarene cigarete, početkom oktobra takođe su doveli do otkazivanja letova i kašnjenja.

- Operacije su poremećene zbog balona koji se koriste za krijumčarenje cigareta iz Belorusije - navodi se u saopštenju Nacionalnog centra za upravljanje krizama Litvanije (NCMC).

Ovog puta, skoro 30 letova je pogođeno "zbog operativnih ograničenja".

- Preliminarne informacije sugerišu da je odluka o uvođenju ograničenja vazdušnog prostora doneta nakon što su otkriveni baloni koji lete prema Viljnusu - navodi se u saopštenju.



Evropski vazdušni saobraćaj suočio se sa mnogim poremećajima poslednjih nedelja zbog dronova i neovlašćenih kršenja vazdušnog prostora, što je pogodilo aerodrome u:

Kopenhagenu

Minhenu

Širom baltičkog regiona

Belorusija balonima krijumčari cigare u EU

Litvanski NCMC izvestio je ranije ovog meseca da je 487 pošiljki cigareta iz Belorusije pomoću balona već presretnuto ove godine.

Pored balona, ove godine zaplenjeno je 45 bespilotnih letelica koje nose ilegalne cigarete iz Belorusije.

Sve u svemu, više od 771.000 kutija cigareta prokrijumčareno je preko granice pomoću bespilotnih letelica i balona.



Trend nije ograničen samo na Litvaniju. Poljski i letonski graničari takođe su nedavno presreli balone koji su nosili cigarete lansirane iz Belorusije.



Vlasti kažu da nekoliko faktora dovodi do prelaska na "daljinske" metode krijumčarenja kao što su baloni:

Izgradnja fizičke barijere duž beloruske granice otežala je upotrebu tradicionalnih krijumčarskih ruta

Služba državne bezbednosti instalirala je sistem nadzora duž cele granice sa Belorusijom, omogućavajući graničarima da brže reaguju i povećavaju verovatnoću presretanja krijumčara

Postoji "značajna razlika u cenama" u ceni cigareta između Litvanije i Belorusije, navodi NCMC.

Litvanija i dalje služi kao ključna tranzitna ruta za ilegalno kretanje duvanskih proizvoda u druge zemlje Evropske unije.

