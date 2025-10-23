TRAMP: Sprečio sam Netanjahua da nastavi borbe u Gazi, rat bi trajao godinama

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je lično sprečio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da nastavi borbe u Gazi, rekavši da bi bez njegovog pritiska rat „nastavio godinama“.

„On bi samo nastavio. Moglo je to da traje godinama. I trajalo bi godinama. Ali ja sam ga zaustavio – i svi su se okupili kada sam ga zaustavio“, rekao je Tramp u novom intervjuu za Tajm. Kancelarija izraelskog premijera još nije komentarisala Trampove izjave.

Turbulentni odnosi između Trampa i Netanjahua

Tramp i Netanjahu su se često javno hvalili, ali je američki predsednik povremeno pokazivao frustraciju zbog Netanjahuovog tvrdokornog stava. U nedavnom obraćanju izraelskom parlamentu, Tramp je rekao da izraelski lider „nije najlakša osoba za saradnju“.

U intervjuu za Tajm, Tramp je rekao da je snažno pritiskao Netanjahua da prihvati njegov mirovni plan: „Bibi, ne možeš se boriti protiv celog sveta“, rekao mu je Tramp. „Možeš se boriti u pojedinačnim bitkama, ali svet je protiv tebe.“

Takođe je opisao izraelski napad na predstavnike Hamasa u Dohi, u Kataru, kao „strašan“ i „taktičku grešku“ Netanjahua. Međutim, dodao je da je negodovanje zbog tog napada „bilo jedan od ključnih razloga koji nas je sve ujedinio“ i doveo do prekida vatre.

Trampova administracija pripisuje prekid vatre u Gazi svojoj spremnosti da se uključi u diplomatski dijalog sa svim stranama, ali i da izvrši pritisak na bliske saveznike, uključujući Izrael. Ovo se, tvrde oni, pokazalo ključnim za sprovođenje Trampovog mirovnog plana od 20 tačaka. Ova spremnost da se izvrši pritisak, rekao je Tramp, odnosi se i na Zapadnu obalu.

Pritisak na Izrael

Potpredsednik SAD Dž. D. Vens napustio je Izrael u četvrtak nakon dvodnevne posete tokom koje je pokušao da ojača krhki mirovni plan, dok se Izrael i Hamas međusobno optužuju za kršenje primirja. Tokom njegove posete, krajnje desničarski izraelski poslanici predložili su zakon o aneksiji Zapadne obale. Vens je to nazvao „veoma glupim političkim trikom“ i „uvredom“.

„Politika Trampove administracije je da Izrael neće anektirati Zapadnu obalu“, rekao je Vens. Tramp je dodatno naglasio tu poruku: „To se neće dogoditi jer sam dao reč arapskim državama. Izrael bi izgubio svaku podršku Sjedinjenih Država ako bi se to dogodilo“, rekao je za Tajm.

Iako značajan deo Netanijahuove koalicije, uključujući članove stranke Likud, podržava aneksiju, oni su odustali od takvih zahteva otkako je Tramp javno rekao da se tome protivi. Ujedinjeni Arapski Emirati, ključni američki i izraelski saveznik u sprovođenju mirovnog plana za Gazu, rekli su da bi aneksija bila „crvena linija“.

Autor: D.Bošković