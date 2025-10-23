IZRAEL BOMBARDOVAO JUG LIBANA Na meti skladište oružja Hezbolaha

Izraelska vojska izvela je danas vazdušni napad na grad Arabsalim na jugu Libana, preneli su lokalni mediji.

Odbrambene snage Izraela (IDF) potvrdile su da su izvele vazdušni udar na jugu Libana u toku večeri, a meta je bilo skladište oružja Hezbolaha.

Kako je IDF naveo, Hezbolah je koristio Arabsalim za napade na Izrael, a teroristička grupa je nastavila napore da obnovi svoju infrastrukturu u južnom Libanu.

Kršenje mirovnog sporazuma

"Prisustvo terorističke infrastrukture predstavlja kršenje sporazuma između Izraela i Libana", navedeno je u saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga, prenosi Tajms of Izrael.

Od završetka 14-mesečnog rata između Izraela i Hezbolaha krajem prošlog novembra primirjem uz posredovanje SAD, Izrael izvodi česte vazdušne napade, optužujući Hezbolah da pokušava da obnovi svoje kapacitete nakon što je ta grupa pretrpela velike gubitke tokom rata.

Autor: D.Bošković