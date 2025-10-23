AKTUELNO

Svet

IZRAEL BOMBARDOVAO JUG LIBANA Na meti skladište oružja Hezbolaha

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ariel Schalit ||

Izraelska vojska izvela je danas vazdušni napad na grad Arabsalim na jugu Libana, preneli su lokalni mediji.

Odbrambene snage Izraela (IDF) potvrdile su da su izvele vazdušni udar na jugu Libana u toku večeri, a meta je bilo skladište oružja Hezbolaha.

Kako je IDF naveo, Hezbolah je koristio Arabsalim za napade na Izrael, a teroristička grupa je nastavila napore da obnovi svoju infrastrukturu u južnom Libanu.

Kršenje mirovnog sporazuma

"Prisustvo terorističke infrastrukture predstavlja kršenje sporazuma između Izraela i Libana", navedeno je u saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga, prenosi Tajms of Izrael.

Od završetka 14-mesečnog rata između Izraela i Hezbolaha krajem prošlog novembra primirjem uz posredovanje SAD, Izrael izvodi česte vazdušne napade, optužujući Hezbolah da pokušava da obnovi svoje kapacitete nakon što je ta grupa pretrpela velike gubitke tokom rata.

Autor: D.Bošković

#Hezbolah

#Izrael

#Napad

#Skladište

#jug

#liban

POVEZANE VESTI

Svet

Šest osoba poginulo u izraelskim napadima na jug Libana

Svet

IZRAEL NAPAO BEJRUT, HAOS U LIBANU: Odjekuju eksplozije, širi se gust dim, ovo je meta (FOTO, VIDEO)

Svet

IZRAEL NAPAO LIBAN! Bombama razbijali bunkere, ima MRTVIH: Da li je na pomolu NOVI RAT na Bliskom istoku?

Svet

IZRAELSKA VOJSKA UPOZORILA: Stanovnici Libana ne smeju da se vrate na jug u sela blizu granice!

Svet

IZRAEL IZVEO NAJVEĆI NAPAD NA BEJRUT: Drastična odluka Netanjahua, par sati pre pregovora o primirju

Svet

IPAK NIŠTA OD PRIMIRJA? Izrael napao vojni objekat u blizini Libana: Tvrde da ga Hezbolah koristi za šverc oružja