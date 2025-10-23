AKTUELNO

Svet

KINA POZVALA AMERIKU DA ODUSTANE OD CARINA: Ne želimo trgovinski rat, ali ga se ne plašimo

Izvor: Kurir, Foto: Unsplash.com ||

Ambasada Narodne Republike Kine, nedelju dana pre planiranog samita lidera Kine i Sjedinjenih Država, Si Đinpinga i Donalda Trampa, pozvala je Vašington da odustane od štetnih trgovinskih praksi, izjavio je portparol ambasade Kine u Vašingtonu, Lu Penjuj.

- Stav Kine po pitanju trgovinskog rata je dosledan: mi to ne želimo, ali se ne plašimo. Kina poziva SAD da hitno isprave pogrešne pristupe i da se pridržavaju važnih sporazuma postignutih tokom telefonskih razgovora šefova država, izjavio je visoki diplomata.

Pitanja u bilateralnim odnosima treba rešavati na osnovu međusobnog poštovanja i ravnopravnosti, kako bi se obezbedio stabilan i zdrav razvoj odnosa, saopšteno je iz ambasade.

Kako je istakao portparol, treće zemlje ne treba da se mešaju u saradnju Kine i Rusije.

„Uobičajena bilateralna saradnja Kine i Rusije nije usmerena protiv trećih zemalja. Treće zemlje ne treba da se mešaju u to“, izjavio je diplomata.

Bela kuća je ranije saopštila da je susret lidera Kine i SAD planiran u Južnoj Koreji 30. oktobra.

Autor: D.Bošković

#Amerika

#Kina

#SAD

#ambasada narodne republike kine

POVEZANE VESTI

Politika

SI ĐIPING ČESTITAO VUČIĆU DAN DRŽAVNOSTI: Vašoj zemlji želim prosperitet, a narodu sreću i blagostanje!

Politika

MALI SMO PO VELIČINI, ALI NAM JE SRCE VELIKO! Predsednik Vučić priredio svečani ručak u čast predsednika Sija - POGLEDAJTE SNIMAK

Politika

Đinping poslao pismo predsedniku Vučiću: Srbija je pod vašim rukovodstvom postigla izuzetne uspehe u nacionalnom razvoju!

Politika

SI ĐINPING ČESTITAO VUČIĆU ROĐENDAN: Vi ste političar koji ima stratešku viziju i koji se uvek brine o interesima naroda. Raduje me što se pod Vašim r

Politika

'SRBIJA I KINA NASTAVLJAJU ZAJEDNO' Vučić: Ponosan sam na poverenje koje gradimo kroz konkretne projekte i bliske veze među ljudima (FOTO)

Politika

SI ĐINPING POSLAO PISMO ZAHVALNOSTI VUČIĆU: Pod našim zajedničkim rukovodstvom, kinesko-srpsko sveobuhvatno strateško partnerstvo svestrano napreduje