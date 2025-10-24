AKTUELNO

Alon Ohel pušten iz bolnice: Poslao mnogo jaku poruku svetu!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Ariel Schalit ||

Alon Ohel, državljanin Srbije koji je oslobođen iz zatočeništva Hamasa nakon više od dve godine, danas je otpušten iz Rabin medicinskog centra nakon što je prošao sve potrebne preglede, saopšteno je iz bolnice.


Po otpuštanju, Alon Ohel će započeti proces oporavka u rehabilitacionom odeljenju bolnice namenjenom povratnicima.

"Hvala svim ljudima u Izraelu koji su podržavali moju porodicu i učinili sve da me dovedu kući", rekao je Ohel prilikom izlaska iz bolnice.

Dodao je da ide kući "da započnem proces rehabilitacije i samousavršavanja kako bih mogao da nastavim život i ostvarim sve ciljeve, sve ono što želim da postignem u životu."

Podsetimo, Alon Ohel bio je kidnapovan od strane Hamasovih terorista sa muzičkog festivala Nova 7. oktobra 2023. godine i dve godine je bio u zatočeništvu u Gazi.

Oslobođen je zajedno sa još 19 preživelih talaca 13. oktobra, u okviru primene primirja koje je stupilo na snagu tokom rata.

Autor: S.M.

