Dečak (7) uradio izazov sa Tiktoka i posle 20 minuta je pronađen mrtav: Ovo su našli pored njega

Tužna priča iz Velike Britanije ponovo je skrenula pažnju na opasne izazove koji kruže društvenim mrežama.

Dvanaestogodišnji Oliver Gorman, koji je živeo u blizini Mančestera, preminuo je nakon što je udisao gas iz dezodoransa, navodno u okviru trenda poznatog kao "chroming" – novog, izuzetno opasnog izazova koji se širi Tiktokom.

Njegova majka, Kler Gilespi, pronašla ga je bez svesti u krevetu, manje od sat vremena nakon što se požalio da je umoran i povukao se u sobu. Kada je pokušala da ga probudi, pored njega je ispala prazna bočica dezodoransa. U sobi su kasnije pronađene još neke prazne bočice različitih marki.

Iako je odmah prevezen u bolnicu, lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Obdukcijom je potvrđeno da je uzrok smrti trovanje butanom, gasom koji se nalazi u većini aerosola i dezodoransa.



"Bio je divan, miran dečak"

Skrhana majka ispričala je na saslušanju kako je njen sin bio "sladak, miran i porodičan dečak, koji je imao nežnu, smirujuću energiju".

"Ne verujem da je hteo da sebi naudi. Mislim da nije znao koliko je to opasno. Možda je samo pokušao da pobegne na trenutak, ali to je otišlo predaleko. To me najviše boli", rekla je kroz suze.

Kler je otkrila i da je Oliver imao poteškoća u školi. Trpeo je zadirkivanja, a roditelji su, neposredno pre porodičnog putovanja u Vels, odlučili da ga ispišu iz te škole.

Opasni trendovi na mrežama

Tokom istrage, policija je potvrdila da je upoznata s izazovom koji se širi putem Tiktoka. Ljudi, uglavnom tinejdžeri, udišu gas iz sprejeva i aerosola kako bi izazvali kratkotrajan osećaj omamljenosti.

"Zašto to rade i zašto to objavljuju na mrežama ne znam, ali ovo je krajnje zastrašujuće", izjavio je detektiv Parker.

Sudija koji je vodio slučaj, Endrju Bridžman, opisao je uticaj društvenih mreža kao zastrašujuće jak, dodavši da će uputiti preporuku vlastima da se pooštre pravila o prodaji i uvedu upozoravajuće etikete o mogućim smrtnim posledicama.

Oliverova porodica pokrenula je kampanju "Oliver’s Awareness", s ciljem da podigne svest o opasnostima aerosola, ali i o vršnjačkom nasilju i uticaju društvenih mreža.

"On je bio samo 20 minuta u sobi – i više ga nije bilo. Nisam imala pojma da to može da ubije dete, i to tako brzo. Molim roditelje – pričajte s decom, obratite pažnju, ne kupujte im te sprejeve", poručila je Kler.

"Svaki dečak dobije dezodorans za Božić, to je uobičajen poklon... i baš to me najviše plaši", dodala je tiho za "The Sun".



Tragedija male porodice iz Mančestera podsetila je svet koliko lako nepažnja, društveni pritisak ili opasni izazovi mogu odneti život. Stručnjaci apeluju na roditelje da razgovaraju s decom, da prate njihove aktivnosti na mrežama i da objasne da "viralne igre" često mogu imati tragičan kraj.

