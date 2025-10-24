HLADAN TUŠ ZA ZELENSKOG: Amerikanci nisu podržali antirusku izjavu Ukrajine u UN

Sjedinjene Američke Države nisu podržale saopštenje Ukrajine u kojem se Rusija optužuje za kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, javio je dopisnik Sputnjika.
U dokumentu se tvrdi da Moskva „vodi ničim izazvan rat protiv Ukrajine“ a sastanak Saveta bezbednosti Rusije o budućnosti UN nazvan je „uvredom Povelje“ organizacije.
Saopštenje je pročitano uoči sednice.
Više od 40 zemalja je potpisalo saopštenje, uključujući države članice EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Australiju, Japan i nekoliko istočnoevropskih zemalja.
Američka delegacija nije bila među onima koji su podržali saopštenje.
