JAK ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres od 5,7 stepeni Rihtera zatresao Hokaido

Hipocentar zemljotresa smešten je na dubini od približno 46 kilometara ispod površine zemlje.

Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihteru pogodio je večeras japansko ostrvo Hokaido, saopštio je nemački Istraživački centar za geonauke (GFZ).

Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0435 i dužine 145.5156.

Za sada nema podataka o povređenima ili materijalnoj šteti.

