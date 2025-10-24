ZELENSKI U NOĆNOM OBRAĆANJU: Sankcije ostaju jedan od najbolnijih udaraca za Putina

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da, uprkos ruskim tvrdnjama da najnovije sankcije neće uticati na njih, one i dalje predstavljaju težak udarac za ruskog predsednika Vladimira Putina.

"I iako Rusija sada signalizira svetu da sankcije navodno ne utiču na njenu ekonomiju, svi mogu da vide istinu: linije benzinskih pumpi unutar Rusije, bankrotirani ruski regioni i deficit ruskog saveznog budžeta. Sankcije ostaju jedan od najbolnijih udaraca za Putina, lično za njega", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Zelenski je dodao da postoji politička volja u Evropi da se zamrznuta ruska imovina usmeri kako bi se Ukrajini pružila sveobuhvatna podrška.

Putin je u četvrtak rekao da su nove američke sankcije "ozbiljne prirode" i da će imati posledice po Rusiju, ali je tvrdio da neće uticati na njeno "ekonomsko blagostanje".

Autor: A.A.