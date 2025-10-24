AKTUELNO

Svet

ZELENSKI U NOĆNOM OBRAĆANJU: Sankcije ostaju jedan od najbolnijih udaraca za Putina

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da, uprkos ruskim tvrdnjama da najnovije sankcije neće uticati na njih, one i dalje predstavljaju težak udarac za ruskog predsednika Vladimira Putina.

"I iako Rusija sada signalizira svetu da sankcije navodno ne utiču na njenu ekonomiju, svi mogu da vide istinu: linije benzinskih pumpi unutar Rusije, bankrotirani ruski regioni i deficit ruskog saveznog budžeta. Sankcije ostaju jedan od najbolnijih udaraca za Putina, lično za njega", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Zelenski je dodao da postoji politička volja u Evropi da se zamrznuta ruska imovina usmeri kako bi se Ukrajini pružila sveobuhvatna podrška.

Putin je u četvrtak rekao da su nove američke sankcije "ozbiljne prirode" i da će imati posledice po Rusiju, ali je tvrdio da neće uticati na njeno "ekonomsko blagostanje".

Autor: A.A.

#Sankcije

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

ZELENSKI POZVAO PUTINA U KIJEV! Ne mogu da idem u prestonicu tog teroriste, neka dođe on

Svet

Zelenski se oglasio nakon razgovora Trampa i Putina: Bez Kijeva neće...

Svet

'PUTIN ĆE USKORO UMRETI' Zelenski zaprepastio izjavom: 'On se plaši...'

Svet

Zelenski se oglasio nakon obraćanja Putina

Svet

ZELENSKI ŽESTOKO ZAPRETIO PUTINU: Došao na mesto odakle je Ukrajina krenula u juriš na Kursku oblast, a onda UPUTIO PORUKU

Svet

ZELENSKI REAGOVAO NA PUTINOVO PRIMIRJE: U ovom trenutku vazdušna uzbuna se oglašava širom Ukrajine