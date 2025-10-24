SADA I ZVANIČNO: Amerika uvela sankcije predsedniku Kolumbije Gustavu Petru i članovima njegove porodice

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je danas sankcije predsedniku Kolumbije Gustavu Petru, njegovoj supruzi i sinu, kao i ministru unutrašnjih poslova te zemlje Armandu Benedetiju.

Američka administracija tvrdi da Petro ima veze s trgovinom narkoticima, prenosi Blumberg.

Tramp je predsednika Kolumbije označio kao "ilegalnog lidera tržišta narkotika", optužujući ga da dopušta da trgovina drogom cveta tokom njegove vladavine, i zapretio uvođenjem sankcija kolumbijskom izvozu.

Odluka dolazi nakon Trampove odluke u septembru da ukloni Kolumbiju kao partnera u borbi protiv narkotika, svrstavajući dugogodišnjeg američkog saveznika u istu kategoriju sa Venecuelom, Bolivijom, Avganistanom i Mjanmarom, piše Blumberg.

Autor: A.A.