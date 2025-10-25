AKTUELNO

Treslo se tlo kod Krita: Zemljotres uzdrmao Grčku – evo šta kažu seizmolozi!

Jak zemljotres pogodio je Grčku u subotu, 25. oktobra 2025. godine u 19:51 časova. Potres magnitude 3,2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je na području Krita, najvećeg grčkog ostrva.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa lociran je istočno od grada Herakliona, na koordinatama širine 35.0381 i dužine 26.8002. Hipocentar se nalazio na dubini od oko 13.3 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe pomno prate situaciju.

Autor: Dalibor Stankov

