Stratus i Nimbus haraju! Novi kovid sojevi donose simptome koje nećete prepoznati!

Velika Britanija suočava se sa porastom infekcija izazvanih novim varijantama korona virusa – XFG (poznata kao Stratus) i NB.1.8.1 (Nimbus).

Zdravstveni zvaničnici navode da su ove varijante trenutno najrasprostranjenije u zemlji, ali da ne izazivaju teže oblike bolesti u poređenju sa prethodnim sojevima.

Ipak, upozoravaju na povećanu mogućnost zaraze zbog nedavnih genetskih promena virusa. Prema pisanju britanskih medija, ove varijante izazivaju specifične simptome poput promuklog glasa i bolnog grla koji se opisuje kao da su u grlu „oštrice žileta“. Ostali simptomi uključuju glavobolju, kašalj, zapušen nos, curenje iz nosa i izražen umor – što otežava razlikovanje kovida od obične prehlade ili gripa.

Zdravstveni stručnjaci savetuju konzumaciju puno tečnosti i kašičice meda za ublažavanje bolnog grla. Ukoliko sumnjate na kovid, preporučuje se izbegavanje kontakta sa ranjivim osobama, ostanak kod kuće, nošenje maske u javnosti, redovno pranje ruku i korišćenje maramica koje se odmah bacaju.

Prema podacima sa Kings koledža, stope infekcije rastu širom Britanije, naročito među najmlađima i najstarijima. Povećava se i broj hospitalizacija povezanih sa kovidom. Osobe starije od 75 godina mogu se besplatno vakcinisati putem Nacionalne zdravstvene službe (NHS), a vakcine pružaju dobru zaštitu čak i protiv novih varijanti, navodi Agencija za zdravstvenu bezbednost Velike Britanije (UKHSA), pišu mediji.

UKHSA dodatno podstiče građane da rezervišu vakcinaciju protiv gripa i respiratornog sincicijalnog virusa (RSV), jer se broj slučajeva ovih bolesti povećava pred zimu.

„Normalno je da virusi mutiraju, a kako budemo prikupljali više podataka, bolje ćemo razumeti kako da optimizujemo zaštitu i smanjimo rizik za najranjivije“, poručuju iz UKHSA.

Dr Aleks Alen, konsultant epidemiolog u UKHSA, naglasio je da trenutni podaci ne ukazuju na to da nove varijante izazivaju težu bolest niti da su vakcine manje efikasne protiv njih.

