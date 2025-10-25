AKTUELNO

Tramp poručio: Hamas mora da vrati tela preminulih talaca, ili će se suočiti sa posledicama

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je na Bliskom istoku ''postignut mir'' za koji, kako je naveo, veruje ''da može večno da traje'', ali da će Hamas morati da vrati tela preminulih talaca, među kojima su i dva Amerikanca, ili će protiv tog palestinskog pokreta biti preduzete akcije.

"Imamo veoma jak mir na Bliskom istoku i verujem da ima dobre šanse da bude večan. Hamas će morati brzo da počne da vraća tela preminulih talaca, uključujući dva Amerikanca, ili će druge zemlje uključene u ovaj veliki mir preduzeti akciju. Neka tela su teško dostupna, ali druga mogu vratiti sada, a iz nekog razloga nisu", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je istakao da će obe strane, i Izrael i Hamas, biti tretirane pošteno, ali samo ako ispune svoje obaveze.

"Možda to ima veze sa njihovim (Hamasovim) razoružavanjem, ali kada sam rekao 'obe strane će biti tretirane pošteno', to važi samo ako ispune svoje obaveze. Da vidimo šta će uraditi u narednih 48 sati. Pažljivo pratim ovo", rekao je Tramp koji je na putu za Maleziju, gde će na početku azijske turneje prisustvovati samitu Asocijacije jugoistočnih azijskih zemalja (ASEAN).

Hamas je od početka primirja, 10. oktobra, oslobodio 20 živih talaca i vratio je posmrtne ostatke 15 preminulih talaca, dok se tela još 13 talaca i dalje nalaze u Gazi.

'NEĆU DA GUBIM VREME' Tramp otkrio glavni uslov za novi sastanak sa Putinom

