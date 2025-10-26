DANAS KLJUČNI IZBORI U ARGENTINI: Kriza je sve gora, a predsednik Milej se uzda u saveznika Trampa

U Argentini se danas održavaju parlamentarni izbori, na kojima će glasači dati svoju ocenu dosadašnjeg dvogodišnjeg učinka radikalnog lidera Havijera Mileja.

Na izborima argentinski glasači biraju 257 poslanika u donjem domu parlamenta, kao i 24 člana Senata, koji ima ukupno 72 poslanika.

Izbori se održavaju u atmosferi političke i ekonomske krize, kao i optužbi da se Milejev saveznik, američki predsednik Donald Tramp, meša u unutrašnja pitanja zemlje, piše "Gardijan".

Iako je Milej imao određenog uspeha u suzbijanju trocifrene inflacije, proteklih meseci je suočen sa serijom kriza, uključujući skandale zbog korupcije u koje je umešana njegova sestra i šefica kabineta, Karina Milej, kao i još jedan blizak saradnik povezan sa narko dilerom, a tu je i slabljenje nacionalne valute pezosa.

Ljutiti birači u avgustu su gađali Mileja kamenicama, a narednog meseca je njegova partija La Libertad Avanza pretrpela poraz na lokalnim izborima u Buenos Airesu, gde živi 40 odsto od ukupno 45 miliona stanovnika Argentine, podseća britanski list.

Najmoćniji Milejev prijatelj u inostranstvu, predsednik SAD Donald Tramp pružio mu je pomoć u vidu zajma koji bi mogao da dostigne 40 milijardi dolara, ali je čak i američki lider prošle nedelje dao sumornu ocenu stanja argentinske ekonomije rekavši novinarima da se "Argentina bori za život i da umire".

Tramp je upozorio da bi mogao da uskrati paket pomoći ako Milej postigne loš rezultat na sutrašnjim izborima. Pokušaj Trampa da utiče na glasače u Argentini nije njegova prva intervencija na političkoj sceni Južne Amerike u ovoj godini, navodi list.

On je već pokušao, ali bez uspeha, da utiče na suđenje svom ekstremno desničarskom savezniku, bivšem predsedniku Brazila Žairu Bolsonaru, putem kampanje tarifa i sankcija protiv te zemlje i njenih zvaničnika.

Milejevi politički oponenti takođe predviđaju da će se Trampovi manevri izjaloviti, navodi "Gardijan".

Ekonomista Itai Hagman, koji je kandidat za člana donjeg doma parlamenta u Buenos Airesu, optužio je Trampa da pokušava da uceni argentinske birače svojim pretnjama o povlačenju pomoći. Istovremeno, Milejevi saveznici traže od birača da budu strpljivi.

"Mi ne možemo za dve godine da rešimo sve probleme koje je zemlja imala u proteklih 100 godina", kazao je vodeći kandidat Milejeve stranke za člana kongresa u Kordobi.

On tvrdi da je zemlja na pravom putu, ali priznaje da Milejev plan zahteva “napore i odricanja”.

Politički analitičar Gustavo Kordoba predviđa da će glasači "kazniti Mileja zbog ekonomskih problema", a ankete koje je sprovela njegova konsultantska agencija pokazuju da 60 odsto Argentinaca ne može da sastavi kraj sa krajem.

Direktor programa za Latinsku Ameriku u Stimson centru u Vašingtonu, Bendžamin Gedan, izjavio je da nezadovoljstvo građana jača otkako im je obećan period prosperiteta ako istrpe Milejeve reforme, a što se nije ostvarilo.

Gedan veruje da će Milej na sutrašnjim izborima postići određen uspeh i povećati zastupljenost svoje stranke u Kongresu, što će mu omogućiti da dovede svoj četvorogodišnji mandat do kraja, ali da će mu biti zaista teško da nastavi da transformiše zemlju na održiv način.

"Nije bilo nekih velikih javnih protesta. Milej nije bio opterećen nacionalnim štrajkovima ni aktivizmom sindikata, ali njegov politički medeni mesec će se neizbežno završiti iako je trajao duže nego kod mnogih njegovih prethodnika, posebno imajući u vidu šok terapiju koju je primenio. To, ipak, ne može da traje večno", zaključio je Gedan.

Autor: Iva Besarabić