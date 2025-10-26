TRESLO SE TLO: Jak zemljotres u Rusiji

Zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihteru pogodio je protekle noći obalu ruskih severnih Kurilskih ostrva, saopštila je šefica seizmičke stanice u Sahalinsku Elena Semenova.

Ona je rekla da je epicentar zemljotresa bio u Tihom okeanu, 78 kilometara jugoistočno od grada Severo-Kurilska na ostrvu Paramušir, na dubini od 56 kilometara.

Semenova je navela da nije izdato upozorenje na cunami, prenela je agencija RIA Novosti.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

Autor: Iva Besarabić