AKTUELNO

Svet

TRESLO SE TLO: Jak zemljotres u Rusiji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihteru pogodio je protekle noći obalu ruskih severnih Kurilskih ostrva, saopštila je šefica seizmičke stanice u Sahalinsku Elena Semenova.

Ona je rekla da je epicentar zemljotresa bio u Tihom okeanu, 78 kilometara jugoistočno od grada Severo-Kurilska na ostrvu Paramušir, na dubini od 56 kilometara.

Semenova je navela da nije izdato upozorenje na cunami, prenela je agencija RIA Novosti.

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

Autor: Iva Besarabić

#Kurilska ostrva

#Rihterova skala

#Rusija

#Zemljotres

#potres

POVEZANE VESTI

Svet

PONOVO SE TRESLO TLO: Veoma jak zemljotres opet pogodio Tursku

Svet

Avganistan pogodio JAK ZEMLJOTRES: Potres se osetio i u Pakistanu

Svet

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio Albaniju!

Svet

Jak zemljotres pogodio Grčku: Treslo se kod Krita

Region

TRESLO SE U KOMŠILUKU: Veoma jak zemljotres pogodio Hrvatsku

Društvo

Zemljotres pogodio Srbiju, evo u kom mestu se treslo