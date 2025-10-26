AKTUELNO

Autobus sleteo s mosta, najmanje 8 mrtvih i 29 povređenih: Užas u Argentini

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Esteban Vargas/Aton Chile ||

Najmanje osam osoba je poginulo, a 29 je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u mestu Kampo Viera, u argentinskoj provinciji Misiones.

Prema prvim informacijama, autobus kompanije "Sol del Norte", koji je prevozio oko 50 putnika iz Obere ka Iguasu, sudario se oko 4.30 časova sa automobilom marke Ford Focus na nacionalnom putu 14, prenosi portal Infobae.

Nakon sudara, autobus je probio zaštitnu ogradu mosta i sleteo u korito potoka Jaza, nekoliko metara ispod nivoa puta. Automobil je potpuno uništen.

Na mestu nesreće angažovano je više od 150 policajaca, vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji rade na izvlačenju putnika i uklanjanju olupina.

Povređeni su prebačeni u obližnje bolnice, a nadležne službe upozoravaju da bi broj poginulih mogao da poraste.

Saobraćaj na delu puta gde se dogodila nesreća odvija se otežano, jednim kolovoznim trakom.

Vlasnik kompanije, Ariel Senčuk, izjavio je da autobus nije imao spisak putnika jer je reč o provincijskom prevozu sa besplatnim kartama zbog izbora koji se danas održavaju u Argentini, što, kako je naveo, otežava identifikaciju žrtava.

PENTAGON U PANICI: Amerika možda neće moći da isplati vojsku od 15. novembra!

Autor: Marija Radić

