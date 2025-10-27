Ilon Mask tvrdi da Grok 5 može nadmašiti ljude: OpenAI istraživač ga isprozivao

Ilon Mask tvrdi da njegov chatbot Grok 5 može uskoro dostići AGI, dok istraživači iz OpenAI kritikuju njegove preterane tvrdnje. Članak opisuje njegovu konkurenciju sa OpenAI-jem i sukobe oko definicije i hype-a oko veštačke inteligencije.

Ilon Mask je još jednom potresao svet veštačke inteligencije, nagoveštavajući da njegov četbot Grok uskoro može dostići veštačku opštu inteligenciju (AGI), dugo očekivanu prekretnicu u kojoj mašine nadmašuju ljude u gotovo svakom zadatku. Na X (bivši Twitter), Mask je procenio verovatnoću na 10 procenata, ali je sugerisao da taj procenat raste. Njegova izjava ponovo pokreće debatu o istoriji Maskovih predviđanja u AI sektoru.

Kao i obično, njegova izjava je odmah doživela pojačanu podršku od strane njegovih saradnika. Aditya Gupta, zaposleni u xAI, javno je podržao Maskovu prognozu već sat vremena kasnije. Ova brza reakcija odražava dinamiku unutar Maskovih firmi, gde zaposleni često potvrđuju njegove smione tvrdnje, iako prošli propusti pokazuju rizik od preterane lojalnosti.

Maskova najnovija tvrdnja o AGI-u takođe otkriva zanimljiv fenomen, ciklus samopotvrđivanja. Kada je neko pohvalio njegovu procenu verovatnoće od 10 procenata, Mask je to protumačio kao potvrdu i udvostručio svoju tvrdnju. Uprkos opreznom pristupu, izjavio je sa sigurnošću da “Grok 5 će biti AGI ili nešto što je njemu ne razlikuje od AGI-a.”

Ovaj ciklus podseća na prethodne najave. 2024. godine, Mask je predvideo AGI u roku od dve godine, a nedavno je sugerisao da Grok 5 “ima šanse” da ga dostigne. Ambigvitet između “šanse” i sigurnosti ostavlja posmatrače u nedoumici, pokazujući tanku liniju između vizionara i prekomernog optimiste.

Nisu svi bili spremni da se uključe u igru. Gabriel Peterson, istraživač u OpenAI-u, duhovito je kritički komentarisao Maskovu prognozu: “10 procenata šanse da Ilon četvrti put objavi da je dostigao AGI. Više nije prvi do AGI-a, već prvi do 10 AGI-a.” Ova duhovita kritika pokazuje da je čak i u visoko spekulativnom polju moguće dovesti u pitanje grandiozne tvrdnje.

Maskova reakcija bila je oštra, ponovo vraćajući njegovu dugogodišnju opsesiju sa nazivima radnih mesta. Kritikovao je Peterssona što sebe naziva “istraživačem”, nazivajući ga “patetičnim”. Ova razmena osvetljava tenziju između ličnog brenda Maska i šire zajednice AI istraživača, kombinaciju ega, rivalstva i ambicije u visokorizičnoj tehnološkoj areni.

Sukob ima duboke korene. Mask je 2015. godine zajedno sa Semom Altmanom osnovao OpenAI, ali je napustio firmu 2018. zbog neslaganja oko pravca razvoja. Od tada, Mask se javno i pravno sukobljava sa OpenAI-jem. Ovaj lični rivalitet sada se prepliće sa profesionalnim neslaganjima, posebno oko definicije AGI-a.

Maskov koncept AGI-a je fluidan, od mašina koje su pametnije od najpametnijeg čoveka do sistema sposobnih da rade sve što čovek sa računarom može. OpenAI, s druge strane, definiše AGI kao visoko autonoman sistem koji nadmašuje ljude u većini ekonomski vrednih poslova. Altman je čak priznao da je pojam AGI “ne baš koristan”, pokazujući koliko je ovaj cilj subjektivan.

Dok Peterson kritikuje Maskovu optimističnost, OpenAI takođe nije imun na preuveličavanje. Altman je više puta hvalio potencijal svojih modela, uključujući tvrdnje da trenutna računarska oprema može omogućiti AGI i izjave da je GPT-5 “opšte inteligentan”. Razlika je uglavnom u stilu, Maskove prognoze zvuče impulzivno i lično, dok Altmanove deluju strateški i korporativno.

Na kraju, ovaj incident naglašava širu istinu, hype oko AI je univerzalan. Bilo da Mask hvali Grok 5 ili OpenAI promoviše GPT-5, obe strane koriste moćan jezik da oblikuju percepciju. Posmatrači moraju da razlikuju ozbiljna istraživanja od promotivnog marketinga, što je zadatak gotovo jednako izazovan kao i definisanje samog AGI-a.

Autor: S.M.