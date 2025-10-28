AKTUELNO

Svet

ORBAN KREĆE U AKCIJU! Mađarska formira novi savez unutar EU, udaraju kontru Briselu!

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: AP Photo/Darko Vojinović ||

Mađarska teži da se ujedini sa Češkom i Slovačkom kako bi formirala savez unutar EU koji je skeptičan prema Ukrajini, rekao je glavni politički savetnik premijera Viktora Orbana u intervjuu za Politiko.

Prema rečima Orbanovog savetnika, on želi da uspostavi saradnju sa Andrejem Babišem, čija je desničarska stranka nedavno pobedila na češkim izborima, kao i sa slovačkim premijerom Robertom Ficom - kako bi koordinirali stavove pre sastanaka lidera EU i održali zajedničke konsultacije pre samita.

Iako je formalni savez još uvek daleko, njegovo formiranje bi moglo ozbiljno da iskomplikuje napore Evropske unije da pruži finansijsku i vojnu podršku Ukrajini.

Autor: Jovana Nerić

