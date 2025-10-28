PREOKRET U SLUČAJU UBISTVA ČARLIJA KIRKA: Sudija doneo odluku koju niko nije očekivao

Sud u Sjedinjenim Američkim Državama odložio je suđenje u slučaju ubistva poznatog konzervativnog političara Čarlija Kirka. Ono je prvobitno bilo zakazano za 30. oktobar. Novo ročište zakazano je za 16. januar naredne godine.

Prema ranijem rasporedu, sud u saveznoj državi Juta trebalo je 30. oktobra da održi sledeće ročište u predmetu Tajlera Robinsona, optuženog za ubistvo Kirka. Međutim, odbrana je zatražila odlaganje do 60 dana zbog obimne dokumentacije i novih dokaza koji se prikupljaju u istrazi.

- Odbrana i tužilaštvo su zajednički podneli zahtev da se odloži ročište zakazano za 30. oktobar. Potrebno je dodatno vreme za završetak prikupljanja dokaza i podnošenje procesnih zahteva o tome da li će se pojedina saslušanja održati virtuelno, kao i da li će se uvesti ograničenja za prisustvo kamera u sudnici. Slučaj će se ponovo naći pred sudom 16. januara 2026. godine u 13 časova po lokalnom vremenu, a zatim i 30. januara u isto vreme. Obe sednice biće održane uživo, uz prisustvo optuženog Robinsona - izjavio je sudija Toni Graf.

Kirk ubijen tokom javnog nastupa

Čarli Kirk, poznat kao jedan od najglasnijih pristalica aktuelnog američkog predsednika Donalda Trampa, ubijen je 10. septembra tokom govora na velikom skupu na Univerzitetu Utah Valley. Napadač je otvorio vatru dok je Kirk držao govor pred publikom, a političar je preminuo na licu mesta.

Kirk je bio poznat po oštrim stavovima protiv kontrole oružja, pokreta LGBT, prava na abortus i američke finansijske pomoći Ukrajini, što ga je činilo jednom od najkontroverznijih figura u američkom konzervativnom pokretu.

Optuženom preti smrtna kazna

Tužilac okruga Juta, Džef Grej, saopštio je prošlog meseca da je Tajler Robinson optužen za teško ubistvo i još šest dodatnih krivičnih dela. Prema rečima tužilaštva, za 22-godišnjeg Robinsona biće zatražena smrtna kazna.

Istraga i dalje traje, dok javnost u SAD pomno prati razvoj slučaja koji je izazvao ogromnu pažnju zbog političkog profila ubijenog i njegovog značaja u konzervativnim krugovima.



