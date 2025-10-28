UKRAJINCI SNIMALI UBISTVO SINA ZLOGLASNOG RUSKOG GENERALA! Vasilija pronašli na zaporoškom frontu, uz poruku 'Bio jednom jedan mladi poručnik' (VIDEO)

AKTUELNO

Ukrajinci ubili sina ruskog generala, Vasilij Marzojev likvidiran bombom na frontu u Zaporoškoj oblasti, njegov otac Arkadij optužen za ratne zločine protiv civila u Hersonu.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) objavila je snimak napada u kojem je eliminiran mladi ruski oficir Vasilij Marzojev, sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, kojeg Kijev optužuje za ratne zločine protiv civila u Hersonu.

Ukrinform navodi da je mlađi Marzojev likvidiran u Vasiljevskom okrugu u Zaporoškoj oblasti.

Navodi se da su položaj operatera dronova ruskih snaga otkrili borci jedinice HUR zadužene za rukovanje bespilotnim letelicama tokom vazdušnog izviđanja 15. oktobra.

Ta pozicija je bila u blizini sela Plavni na zaporoškom frontu.

Nakon što su obaveštajnim radom dobili precizne koordinate, pripadnici HUR su na cilj bacili bombu koja je usmrtila ruske vojnike.

- U trenutku udara na položaju je bio ruski poručnik Vasilij Marzojev, komandant voda 108. vazdušno-desantnog puka 7. vazdušno-jurišne divizije ruske vojske - navodi se u saopštenju.

Na snimku koji je objavio HUR vide se i scene samog udara u kojem su, pored Marzojeva, poginuli i drugi ruski vojnici.

Vidi se i fotografija Vasilija, uz propratni tekst "bio jednom jedan mladi poručnik" i veselu muziku.

HUR je naveo da je ubijeni oficir sin general-pukovnika Arkadija Marzojeva, komandanta 18. kombinovane armije Južnog vojnog okruga Rusije.

Ukrinform navodi da je HUR ranije dokumentovao zločine koje je počinilo pet visokih ruskih vojnih oficira, među kojima je i general Marzojev.

Njega terete za učešće u masovnom granatiranju oslobođenih područja Hersonske oblasti dok je bio na dužnosti komandanta 22. armijskog korpusa obalnih snaga ruske Crnomorske flote.

