ISTRAŽITELJI OTKRILI DA JE POSLEDNJU PORUKU POSLALA ChatGPT-u: Telo devojke nađeno godinu dana nakon smrti: Upomoć, ponovo sam...

Ostaci devojke pronađeni su u njenom stanu u Boltonu u Velikoj Britaniji, godinu dana nakon što je umrla.

Šarlot Lider (23) pronađena je mrtva u svom krevetu u Boltonu, a njena porodica nije imala pojma da je ona umrla, prenosi The Sun.

Istraga je pokazala da se devojka izolovala od spoljnog sveta, a jedini kontakt imala je sa ChatGPT-om, kog je zamolila za pomoć u poslednjoj poruci.

Umrla je sa samo 23 godine u svom stanu, umotana u ćebad, ali to niko nije primetio više od godinu dana, sve dok vatrogasci nisu ušli u stan i otkrili njeno telo. To se dogodilo tokom bezbednosne provere.

Mrtvozornik u Boltonu je nedavno predstavio nalaze istrage, tvrdeći da Šarlot nije bila žrtva ubistva ili samoubistva, već verovatno iznenadne bolesti usled njenog lošeg zdravlja.

Kako je mrtvozornik objasnio sudu, Šarlot je "patila od problema sa mentalnim zdravljem" i "vremenom je postala stranac porodici, distancirajući se od ljudi, pa čak i od službi za mentalno zdravlje".

Njena majka je rekla da porodica nije čula ništa o njoj od septembra 2021. godine i da uprkos potrazi, nisu je pronašli. Međutim, komšije su takođe rekle policiji da je gotovo nikada nisu videli da izlazi iz kuće.

Priča ove devojke je još tužnija, jer su njeni poslednji kontakti bili samo sa ChatGPT-om, veštačkom inteligencijom sa kojom je razmenjivala poslednje poruke, 30. jula 2024.

Najverovatnije, i njena smrt datira iz tog vremena, što je otkriveno godinu dana kasnije, tek 6. avgusta.



"Nije bilo drugih ljudi tamo: nije bilo razgovora ni sa kim, njen jedini kontakt je bio sa ChatGPT-om", objasnili su istražitelji.

Upravo sa njim je razmenila i poslednje poruke.

"Upomoć, ponovo sam otišla da kupim hranu", rekla je 23-godišnjakinja.

Veštačka inteligencija je odgovorila: "Čini se da niste sigurni u vezi hrane", na šta je Šarlot odgovorila: "To je hrana koju nisam želela i to je frustrirajuće".

Uzrok smrti nije potvrđen, ali u stanu nije bilo lekova ni droga.

"U stanu nije bilo apsolutno nikakvih lekova, od detinjstva je patila od poremećaja u ishrani, uključujući bulimiju", rekla je njena sestra.

Autor: D.Bošković