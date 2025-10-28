HOROR U BRATISLAVI! Beba pronađena u veš mašini, majka TVRDI DA NIJE ZNALA DA JE TRUDNA: Iznela bizarnu odbranu na sudu (FOTO)

Incident se dogodio u njenom domu dok su prisutni bili gosti, a novorođenče je rođeno u kupatilu.

Istražitelji u Bratislavi još uvek pokušavaju da razjasne stravičan slučaj pronalaska tela novorođenčeta u veš mašini. Majka, 40-godišnja Thi M., optužena je za ubistvo deteta, a u javnosti se sada prvi put oglasila nakon tragedije koja je potresla Slovačku.

Prema navodima iz istrage, žena je tajno rodila u kupatilu svog stana, dok su u njihovom domu bili gosti. Nakon što se zatvorila u kupatilo, dugo se nije vraćala, a gosti su ubrzo napustili stan. Tek kasnije je otkriveno da je rodila bebu, čije telo je pronađeno u veš mašini.

Na suđenju je izjavila:

„Bilo me je jako bolelo. Žao mi je. Padala sam, gubila svest. Nisam više mogla da razmišljam o detetu“, prenosi list Plus Jeden Deň.

Majka tvrdi da nije znala da je trudna

Thi M., državljanka Vijetnama koja živi u Bratislavi, rekla je da nije znala da je trudna i da ni njen partner nije bio svestan trudnoće. Prema prvim nalazima lekara, moguće je da je reč o kriptnoj trudnoći - retkom fenomenu kada žena ne pokazuje nikakve tipične simptome trudnoće i otkrije stanje tek pri porođaju.

„Ne radim, ostajem kod kuće. Moj muž je odlučio da bude sa mnom. Naša četiri deteta žive sa nama“, rekla je na sudu.

Na ročište je došla u pratnji porodice i prijatelja, koji su prekrili lica da ne bi bili snimljeni.

Istraga u toku

Slovačka policija i dalje utvrđuje okolnosti porođaja i smrt bebe. Iako su okolnosti nejasne, tužilaštvo je podiglo optužnicu za ubistvo novorođenčeta. Sud će odlučiti da li će majka ostati u pritvoru do završetka postupka.

Autor: Jovana Nerić