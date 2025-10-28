AKTUELNO

TRAMP PREKRŠIO PROTOKOL, PA ĐUSKAO SA VOJNICIMA Premijerka Japana ga jurila na crvenom tepihu (VIDEO)

Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein (STF)

Američki predsednik Donald Tramp trenutno se nalazi u poseti Japanu u okviru azijske turneje. Pored trgovinskih sporazuma koje je potpisao, Tramp je privukao pažnju đuskanjem sa vojnicima u američkoj bazi i kršenjem protokola prilikom susreta sa premijerkom te zemlje Sanae Takaiči.

Tramp će nedelju dana provesti na turneji, a već je posetio Maleziju i Japan. U Japanu je obišao i bazu američke mornarice, gde je đuskao sa vojnicima.

Međutim, prilikom susreta sa novoizabranom premijerkom Japana Sanae Takaiči, američki predsednik je prekršio protokol, što je takođe zabeleženo na kamerama.

Iako protokol nalaže da lideri stanu i pozdrave vojnike, Tramp je samo salutirao i nastavio da hoda napred.

Premijerka Japana ostala je iza njega, a potom je morala i rukom da mu pokaže da treba da odu na postolje za fotografisanje, pošto je on krenuo u drugom pravcu.

Tramp i Takaiči kasnije su potpisali okvirni sporazum o obezbeđivanju snabdevanja retkim mineralima.

Cilj je jačanje lanaca snabdevanja materijalima ključnim za obnovljive izvore energije, elektroniku i automobilsku industriju, preneo je Rojters.

Prema saopštenju Bele kuće, Amerika i Japan planiraju zajedničke investicije i upotrebu ekonomskih instrumenata za razvoj diverzifikovanog i fer tržišta retkih minerala.

Tramp će se tokom posete Aziji sastati i sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, što je planirano za četvrtak.

Autor: Jovana Nerić

