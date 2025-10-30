Drama u Beču: Muškarac vitlao oružjem, pretio da će pobiti nedužne ljude, stigla oklopna vozila

Prava drama odigrala se sinoć u Beču kada je muškarac krenuo da vitla oružjem i preti da će da pobije nedužne ljude.

Velika policijska akcija odigrala se u u okrugu Floridsdorf. Prema navodima Heute, u okolini ulice Rutnergase došlo je nešto posle 20 časova do masovne intervencije policije, nakon što je prijavljeno da muškarac preti prolaznicima oružjem.

Kako je policija potvrdila, 48-godišnji Austrijanac pokazivao je s prozora svog stana, koji se nalazi na spratu višespratnice, pištolj prema ulici i pri tome izgovarao ozbiljne pretnje. Više očevidaca odmah je pozvalo hitnu službu.

Kobre u akciji

U vrlo kratkom roku na mesto događaja stigao je veliki broj policijskih snaga. Pored redovne policije, angažovani su i specijalne jedinice Kobra i WEGA.

Na fotografijama koje je objavio Heute vide se oklopna vozila, teško naoružani policajci u zaštitnoj opremi i ograđene ulice. Bečka hitna pomoć takođe je preventivno bila pozvana na mesto intervencije.

Policija je pokušavala da stupi u kontakt s muškarcem. Uprkos više pokušaja razgovora i poziva da otvori vrata, osumnjičeni nije reagovao. Na kraju su pripadnici specijalne jedinice Kobra odlučili da izvrše upad.

Hapšenje i zaplenjeno oružje

Tokom akcije muškarac je savladan i privremeno uhapšen. Niko nije povređen. Prilikom pretrage njegovog stana, policajci su pronašli gasni pištolj, koji je zaplenjen kao oružje kojim je prećeno.

Istragu vodi Kriminalistička uprava Beča. Prema navodima policije, 48-godišnjak je u stanu bio sam. Motiv za njegovo ponašanje za sada je potpuno nepoznat.

Autor: Marija Radić