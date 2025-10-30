NUDISTI UHAPŠENI NAKON PRIJAVE LOKALNOG STANOVNIŠTVA: Slučajno su se skinuli na pogrešnoj plaži

Šestoro nudista je uhapšeno na Floridi, pošto su se skinuli na delu obale gde to nije dozvoljeno.
Lokalna policija ih je privela 25. oktobra, a nakon što je primila “brojne prijave zbog neovlašćenog nudizma”
Incident se dogodio u oblasti Little Mud Boat Ramp, otprilike kilometar severno od plaže Blind Creek,e jdine u okrugu gde je nudizam zvanično dozvoljen.
Propaganda pala u vodu: Blokaderi kopiraju Vučićeve pristalice, a Šolakovi mediji pokušavaju da izvrnu istinu (VIDEO)
Uhapšeni su ubrzo i optuženi za nepristojno izlaganje tela i izlaganje polnih organa.
Zvaničnici su objasnili da je plaža Blind Creek trenutno zatvorena zbog privremenih radova i da su neki nudisti, zbog toga, pokušali da se “premeste severno od dozvoljene zone”, što je izazvalo negodovanje lokalnih stanovnika.
Od početka septembra, policija sprovodi pojačane patrole na tom području - pešice i na terenskim vozilima - kako bi podsetila posetioce na jasno označene granice zone gde je nudizam dopušten.
“Zamenici šerifa će nastaviti da sprovode sve državne zakone i lokalne uredbe, uključujući prekršaje koji se odnose na neovlašćeno naga telo. Podsećamo građane da ostanu unutar jasno označenih granica gde je nudizam dozvoljen i da se obuku pre nego što napuste to područje ili uđu u parking i javne prostore”, navodi policija, prenosi Daily Mail.
Reakcije lokalnih stanovnika bile su podeljene. Dok jedni smatraju da su nadležni preterali, drugi insistiraju na poštovanju pravila.
Autor: D.Bošković