OD ŽRTVE DO MONSTRUMA: Šokantna priča o najopasnijem serijskom ubici među ženama

Ajlin Vurnos, žena koju su mediji prozvali "monstrumom", ostaje jedna od najpoznatijih serijskih ubica u američkoj istoriji. Sumnja se da je ubila najmanje šest muškaraca, ali priča o Vurnos ne svodi se samo na zločine.

Na Netfliksu je premijerno prikazan dokumentarac "Ajlin: Kraljica serijskih ubica" koji pruža novi uvid na život i zločine jedne od najozloglašenijih žena u istoriji američkog kriminala. Rediteljka Emili Tarner u filmu koristi arhivske snimke, policijske materijale i dosad neobjavljene intervjue kako bi pokušala objasniti kako je Ajlin Vurnos, žena s teškim detinjstvom i dugim nizom trauma, postala serijski ubica.

Ajlin Vurnos, rođena kao Ajlin Pitman 29. februara 1956. u Mičigenu, odrasla je u veoma disfunkcionalnoj obitelji. Otac joj je bio osuđen za seksualne zločine i počinio je samoubistvo u zatvoru, dok ih je majka napustila kada je Vurnos imala samo četiri godine. Nju i brata odgojili su baba i deda, ali prema kasnijim svedočenjima, upravo je tamo bila izložena fizičkom i seksualnom zlostavljanju.

Već s 11 godina počela je prodavati svoje telo za cigarete i hranu, a tvrdila je da je deda nakon babine smrti seksualno zlostavljao. Sa 14 godina rodila je dete koje je dala na usvajanje. Deda je izbacio iz kuće kada je imala svega 15 godina. Ona je tada počela da se bavi prostitucijom. Upravo ove traume, zanemarivanje i nasilje često se spominju u analizama kao ključan za razumevanje njenog kasnijeg ponašanja. Sociolozi i forenzički psiholozi kasnije su isticali kako je Vurnos bila primer osobe koja je ceo život bila žrtva - sve dok nije postala počinitelj.

Vurnos je 1987. godine upoznala čistačicu u hotelu Tajriju Mur s kojom je ušla u ljubavnu vezu, a ona joj je kasnije i pomagala u ubistvima. Iako je upravo ona svedočila protiv nje na suđenjima za ubistva, Vurnos je do smrti ostala zaljubljena u nju.

Od malih nogu bila je u sukobu sa zakonom, dobijala je kazne zbog vožnje pod uticajem alkohola, pucanja i napada. Tukla je štapom svog prvog supruga, s kojim se udala kada mu je bilo 69 godina, pa je on zatražio zabranu prilaska. Provela je godinu dana u zatvoru zbog oružane pljačke.

Niz ubistava koji je šokirao Ameriku

Krajem 1980-ih, Vurnos se preselila na Floridu, gde je nastavila da živi u siromaštvu. Između decembra 1989. i novembra 1990. ubila je najmanje šest muškaraca, a sumnja se i na sedmog. Sve žrtve bili su muškarci koje je upoznala dok je radila kao prostitutka. Prva potvrđena žrtva bio je Ričard Malori, trgovac elektronskom opremom, koji je poslednji put viđen u njenom društvu.

Vurnos je tvrdila da je ubistvo Molorija bilo u samoodbrani jer je pokušao da je siluje. Kasnije je priznala još nekoliko ubistava, ali su njene izjave tokom godina bile neujednačene. Uhapšena je 9. januara 1991. u baru na Floridi, a ključni dokaz protiv nje bila je saradnja njene partnerke Tajrije Mur, koja je uz imunitet svedočila u istrazi.

Suđenja su bila medijski spektakl. Vurnos je 1992. osuđena na smrt, a tokom narednih godina dobila je još šest smrtnih presuda za ostala ubistva. U zatvoru je često davala intervjue u kojima je menjala svoju verziju događaja, ponekad tvrdeći da su sva ubistva bila čin samoodbrane, a ponekad da je "ubijala iz mržnje prema muškarcima".

Posle šest godina na odeljenju za smrtne kazne, Vurnos je 2002. sama zatražila da se obustave sve žalbe. Izjavila je da je "spremna da umre" i da ne želi dalje da produžava proces. Pogubljena je 9. oktobra 2002. smrtonosnom injekcijom u zatvoru u Starku na Floridi. Imala je 46 godina. Njene poslednje reči bile su: "Vratiću se, kao na Dan nezavisnosti, sa Isusom".

Dokumentarac se ne bavi samo rekonstrukcijom zločina, već i kontekstom u kojem su oni počinjeni. Film ispituje da li su američki mediji i pravosudni sistem Vurnos prikazali isključivo kao monstruma, zanemarujući činjenicu da je godinama bila žrtva zlostavljanja i siromaštva. Kroz razgovore sa istražiteljima, novinarima i psiholozima, dokumentarac pokušava da sagleda koliko su rodni stereotipi i društvena percepcija "ženske ubice" uticali na način na koji je njen slučaj vođen i zapamćen.

Ovo nije prvi medijski prikaz Vurnos. Film "Monstrum" iz 2003. godine dramatizuje život Vurnos, a za ovaj film glumica Šarliz Teron je dobila i prestižnu nagradu Oskar. Film istražuje granicu između žrtve i počinioca, prikazujući kako društvo i okolnosti mogu oblikovati "monstruma".

Autor: D.Bošković