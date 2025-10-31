Najmanje 21 osoba poginula u klizištu: Tragedija u Papui Novoj Gvineji

Najmanje 21 osoba poginula je u klizištu u Papui Novoj Gvineji, objavili su danas australijski mediji.

Klizište je oko dva sata ujutro uništilo kuće sa zemljom dok su ljudi spavali u selu Kukas u provinciji Enga, prenela je Australijska radiodifuzna korporacija (ABC), pozivajući se na policijske izvore, preneo je AP.

Guverner provincije Enga, Piter Ipatas, rekao je da lokalno stanovništvo navodi kako je poginulo do 30 ljudi, dok je do sada pronađeno 18 tela.

Policija je saopštila da je potvrđen 21 smrtni slučaj.

U maju prošle godine, u klizištu u istoj provinciji Enga poginule su stotine ljudi.

Ujedinjene nacije tada su procenile da je poginulo oko 670 seljana, dok je vlada Papue Nove Gvineje saopštila da je više od 2.000 ljudi zatrpano.

Autor: Marija Radić