USVOJENA REZOLUCIJA SAVETA BEZBEDNOSTI UN ZA SPORNU TERITORIJU: Za glasalo 11 zemalja, tri uzdržane, jedna odbila da učestvuje

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je danas rezoluciju kojom se odobrava plan Maroka za autonomiju Zapadne Sahare, kao najodrživije rešenje za tu spornu teritoriju, uprkos protivljenju Alžira.

Rezolucija o priznavanju prava Maroka na teritoriju Zapadne Sahare izglasana je na inicijativu SAD i predsednika Donalda Trampa, prenele su agencije.



Za rezoluciju je glasalo 11 zemalja, dok su tri bile uzdržane, a Alžir je odbio da učestvuje u glasanju.

U rezoluciji se navodi da je plan Maroka kojim se toj teritoriji daje autonomija osnova za buduće pregovore kako bi se rešio konflikt star 50 godina, preneo je Figaro.

Na tu oblast polažu pravo Maroko, kao i grupa Polisario Front koja se bori za nezavisnost, a deluje iz svojih izbegličkih kampova u jugozapadnom Alžiru i tvrdi da zastupa starosedelački narod Sahravi koji potiče sa te sporne teritorije.

Savet bezbednosti je do sada podsticao Maroko, Polisario Front, Alžir i Mauritaniju da nastave pregovore, prekinute od 2019. kako bi postigli trajno i zajednički prihvatljivo rešenje.

Na inicijativu SAD, danas je na glasnje podnet nacrt rezolucije kojom se podržava plan Rabata iz 2007. o davanju autonomije Zapadnoj Sahari u okviru marokanskog suvereniteta.

Mohamed Jeslem Beisat, ministar spoljnih poslova Polisario Fronta - pokreta koji se bori za međunarodno priznanje i nezavisnost Zapadne Sahare od Maroka, nedavno je izjavio da bi taj pokret bio spreman da prihvati ovaj plan, samo ako ga narod Sahravi prihvati na referendumu, čemu se, međutim, Alžir uvek protivio, navodi Figaro.

Zapadna Sahara je priobalno pustinjsko područje bogato fosfatom, veličine Kolorada, koje je bilo pod španskom upravom do 1975. godine, prenosi Tanjug.

Autor: D.Bošković