UŽAS U ITALIJI! BMW pun maloletnika udario policajce, JEDAN POGINUO, drugom se bore za život

Policija tragala za vozačem, koji je pobegao s lica mesta nakon nesreće.

U BMW-u se nalazilo šest osoba, među njima troje maloletnika, a vozilo je bilo iznajmljeno.

Teška saobraćajna nesreća potresla je Italiju — 47-godišnji policajac Aniello Skarpati iz Erkolana poginuo je u noći između 31. oktobra i 1. novembra u mestu Tore del Greko, u blizini Napulja. Njegov kolega, Ćiro Kozolino, teško je povređen i nalazi se u bolnici „Del Mare“ u Napulju, gde je operisan, ali je van životne opasnosti.

Nesreća se dogodila oko dva sata posle ponoći, na putu koji povezuje Litoraneu i ulicu Via Nazionale, u zoni Leopardi. Policijska patrola u kojoj su se nalazila dvojica inspektora iz stanice Tore del Greko sudarila se sa BMW X4 vozilom koje je, prema prvim informacijama, vozilo velikom brzinom i prešlo u suprotnu traku, direktno udarivši u policijsko vozilo.

Od siline udara, policijsko vozilo je odbačeno nekoliko metara i završilo u obližnjem jarku. Aniello Skarpati, oženjen i otac troje dece, poginuo je na mestu. Njegov kolega je prebačen u bolnicu u teškom stanju.

Vozač pobegao, među putnicima i maloletnici

BMW koji je izazvao sudar bio je iznajmljen, a u njemu se nalazilo čak šest osoba – među njima i troje maloletnika, starosti 13 i 17 godina. Vozač, 28-godišnjak iz Erkolana poznat policiji zbog posedovanja oružja, pobegao je pešice s mesta nesreće i još uvek je u bekstvu.

Ostali putnici zadobili su lakše povrede, a deo njih je kasnije identifikovan u bolnici „Mareska“ u Tore del Greku, gde su pokušali da potraže pomoć. Policija je pronašla i vozilo Fiat 500X koje je, nekoliko minuta posle nesreće, došlo po begunce.

Poruke saučešća i podrške

Na mesto tragedije stigao je i napuljski tužilac Mauricio Agrikola, dok su državni vrh i političari izrazili saučešće porodici stradalog policajca.

Predsednik Italije Serđo Matarela poslao je telegram šefu policije Viktoriu Pizaniju:

„Duboko sam potresen vešću o nesreći u kojoj je poginuo asistent šef koordinator Aniello Skarpati. Upućujem izraze najiskrenijeg saučešća njegovoj porodici i kolegama. Povređenom agentu želim brz i potpun oporavak.“

Premijerka Đorđa Meloni takođe se oglasila na društvenim mrežama:

„Duboko sam ožalošćena smrću policajca i povredama njegovog kolege tokom službe. Izražavam saučešće porodici i podršku svim pripadnicima policije.“

Ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi dodao je da ova tragedija ponovo pokazuje rizik i hrabrost ljudi koji svakodnevno čuvaju sigurnost i zakon u Italiji, ističući da će država nastaviti da ulaže u bolje uslove rada policije.

Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće i pronašao vozač koji je usmrtio kolegu u plavom.

