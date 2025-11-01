Ukrajinski vojnici opkoljeni u Krasnoarmejsku (ukrajinski Pokrovsk) počeli su da se predaju, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane, prenose RIA Novosti.

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video na kojem se vidi nekoliko zarobljenika. Objavljeno je i priznanja dvojice ukrajinskih vojnika, Vjačeslava Krevenka i Stanislava Tkačenka, koji su opisali teške uslove okruženja, ravnodušnost ukrajinske komande i razloge za svoju odluku o predaji.

Prema njihovim rečima, komanda ukrajinskih oružanih snaga nije izvukla ranjenike iz Pokrovska. Vojnici nisu pokušali da se probiju do svojih, shvativši da bi "to bilo samoubistvo".

Krevenko je pozvao sve da slede njegov primer.

- Ne vidim svrhu u otporu ili borbi. Predlažem da se svi predate, ćete ostati živi. Ako ne, onda ćete umreti. To je to. Veoma je jednostavno. Nemam više snage, ni mentalne ni fizičke. Više ne mogu ništa da uradim - rekao je ratni zarobljenik.

Autor: S.M.