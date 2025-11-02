Užas u Francuskoj: Muškarac izboden na smrt, uhapšen osumnjičeni

Jedan muškarac je danas izboden na smrt u francuskom gradu Muan-Sartu, u regionu Alp-Maritim, a osumnjičeni za napad je uhapšen.
Kako je preneo Figaro, pozivajući se na izvore bliske istrazi,žrtva je imala više ubodnih rana, od kojih najmanje jednu u predelu vrata.
Ubistvo je počinio muškarac od dvadesetak godina, a kako su dodali izvori, incident je započeo sukobom unutar porodice.
Osumnjičeni je uhapšen tokom popodneva, navedeno je iz žandarmerije.
Druge pojedinosti o incidentu za sada nisu navedene.
Autor: Marija Radić