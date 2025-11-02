Otac i ćerka koji su nestali nakon lavine, pronađeni mrtvi: Broj poginulih u Južnom Tirolu porastao na 5

Tela dvoje nemačkih planinara, koji su nestali nakon lavine u Južnom Tirolu, pronađena su danas, preneli su nemački mediji.

Kako je saopštila italijanska spasilačka služba, pronađena su tela oca i 17-godišnje ćerke, preneo je "Špigel".

Prethodno su u subotu pronađena tela još troje nemačkih planinara, dva muškarca i jedne žene, koji su nestali na planini Ortler.

Grupu planinara juče je zatrpala lavina dok su se peli na vrh od preko 3.500 metara visine.

Dvojica muškaraca iz grupe su preživela nesreću, kazao je portparol planinarske spasilačke službe.

U potrazi za nestalima upotrebljeni su dronovi i termalne kamere, a spasioci su spušteni na lice mesta helikopterom.

Autor: Marija Radić