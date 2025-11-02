AKTUELNO

Svet

Otac i ćerka koji su nestali nakon lavine, pronađeni mrtvi: Broj poginulih u Južnom Tirolu porastao na 5

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Tela dvoje nemačkih planinara, koji su nestali nakon lavine u Južnom Tirolu, pronađena su danas, preneli su nemački mediji.

Kako je saopštila italijanska spasilačka služba, pronađena su tela oca i 17-godišnje ćerke, preneo je "Špigel".

Prethodno su u subotu pronađena tela još troje nemačkih planinara, dva muškarca i jedne žene, koji su nestali na planini Ortler.

Grupu planinara juče je zatrpala lavina dok su se peli na vrh od preko 3.500 metara visine.

Dvojica muškaraca iz grupe su preživela nesreću, kazao je portparol planinarske spasilačke službe.

U potrazi za nestalima upotrebljeni su dronovi i termalne kamere, a spasioci su spušteni na lice mesta helikopterom.

pročitajte još

Užas u Francuskoj: Muškarac izboden na smrt, uhapšen osumnjičeni

Autor: Marija Radić

#Južni Tirol

#Lavina

#Otac

#italijanska služba

#planinari

#ćerka

POVEZANE VESTI

Svet

Studenti nestali pre mesec dana na turističkoj destinaciji: Pronađeni su raskomadani

Svet

Lavina zatrpala turiste, ima mrtvih i nestalih: Drama u Južnom Tirolu, dignuti i helikopteri

Hronika

DETALJI UŽASA NA MIRIJEVU: Komšije progovorile o muškarcu i ženi koji su PRONAĐENI MRTVI - evo šta se dogodilo

Svet

ČETIRI TELA PRONAĐENA U RECI: Horor u Francuskoj, osumnjičeni uhapšen

Svet

DEVOJČICA (6) I MUŠKARAC (36) PRONAĐENI MRTVI U KUĆI Policija poslala zabrinjavajuću poruku

Svet

Urušio se kineski most u izgradnji, poginulo 12 radnika, četiri se vode kao nestali