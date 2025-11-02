AKTUELNO

Svet

IZUZETNO JAK ZEMLJOTRES POGODIO AVGANISTAN: Javljaju se ljudi sa lokacija 600 kilometara udaljenih od epicentra

Foto: Tanjug AP/Slamet Riyadi

Zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihteru pogodio je večeras Avganistan, javlja Evropski seizmološki zavod (EMSC).

Potres je bio toliko jak da se osetio i u susednim zemljama - Pakistanu, Tadžikistanu, Uzbekistanu, na distancama i do 600 kilometara.

Čitaoci sajta EMSC javljaju da se potres osetio u Islamabadu, Taškentu, i nekim uzbekistanskim gradovima, koji su po 500-600 kilometara udaljeni od epicentra - i kažu da ih je "dobro protreslo" i probudilo iz sna.

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, na 45 kilometara od severoistočno od grada Mazar-e Šarif.

Još nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

Autor: Marija Radić

#Avganistan

#Zemljotres

#amplituda

#emsc

#potresi

