IZUZETNO JAK ZEMLJOTRES POGODIO AVGANISTAN: Javljaju se ljudi sa lokacija 600 kilometara udaljenih od epicentra

Zemljotres jačine 6,3 stepena po Rihteru pogodio je večeras Avganistan, javlja Evropski seizmološki zavod (EMSC).
Potres je bio toliko jak da se osetio i u susednim zemljama - Pakistanu, Tadžikistanu, Uzbekistanu, na distancama i do 600 kilometara.
Čitaoci sajta EMSC javljaju da se potres osetio u Islamabadu, Taškentu, i nekim uzbekistanskim gradovima, koji su po 500-600 kilometara udaljeni od epicentra - i kažu da ih je "dobro protreslo" i probudilo iz sna.
Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, na 45 kilometara od severoistočno od grada Mazar-e Šarif.
Još nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.
Autor: Marija Radić