VOZ IZLETEO IZ ŠINA U ENGLESKOJ, LJUDE IZVLAČE IZ VAGONA! Prekinuta železnička veza između Škotske i Londona, vlasti kažu da nema prijavljenih povređenih (VIDEO)

U okrugu Kambrija na severozapadu Engleske danas je proglašen veliki železnički incident nakon iskliznuća voza iz šina, a putnici na tom području su upozoreni na velike poremećaje u saobraćaju zbog ovog udesa.

Skaj njuz navodi da je voz koji je krenuo iz Glazgova za London izleteo iz šina u 6.10 sati jutros po lokalnom vremenu na potezu između Penrit Nort Lejksa i Oksenholm Lejk Distrikta.

Zbog nećreće je presečena železničkja veza između Škotske i britanske prestonice.

🚨🇬🇧A train derailed near Shap, Cumbria, prompting a major emergency response. Authorities confirmed no injuries. Ambulance crews and Transport Secretary Heidi Alexander coordinated evacuation efforts, while National Rail warned of severe disruptions between Carlisle and Preston… https://t.co/mJTf7t1EuH pic.twitter.com/z5jTQFST22 — Info Room (@InfoR00M) 03. новембар 2025.

Ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander rekla je da "nema prijavljenih povređenih" ljudi u vozu.

- Obaveštena sam o ovom incidentu. Znam da je prijavljen veliki incident. Nema prijavljenih povređenih. Radićemo brzo kako bismo osigurali da ljudi mogu bezbedno da izađu iz voza. Bićću u stalnom kontaktu sa železničkom kompanijom i odeljenjem za istragu železničkih nesreća - kazala je Aleksander.

Autor: Iva Besarabić